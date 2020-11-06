Facebook’tan Trump destekçisi gruba yasak

ABD seçimleri sürecinde sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın attığı tweetlerin neredeyse yarısını sansürlemişti. Twitter yaptığı sansürleri "doğru bilgi akışını" sağlamak ve "dezenformasyona izin vermemek" şeklinde savunmuştu.

TEKNOLOJİ Twitter Trump'ın 'galibiyet' paylaşımını sildi

Trump destekçileri tarafından kuruldu

Twitter'ın tek taraflı propagandayı desteklediğini öne süren kullanıcılar ve Trump destekçileri, sosyal medya platformunu topa tutarken, benzer bir adım dünya üzerinde milyarlarca insanın kullandığı Facebook’tan da geldi. New York Times’ın haberine göre Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) isimli paylaşım grubuna yasak getirdi.

Biden lehine hile yapıldığına dair video paylaşılmıştı

‘Hırsızlığı Durdurun’ sayfası, kurulduktan sonraki 24 saat içinde 320 binden fazla kullanıcı toplayarak Facebook tarihindeki en hızlı büyüyen gruplarda biri oldu. Grup, kurulduktan kısa bir süre sonra paylaşılan bir video ile dikkat çekmişti. Detroit'teki bir sandık merkezinin önünde "sayımı durdurun" diye bağıran ve slogan atan bir kalabalık grubun görüntüleri, kısa sürede binlerce kişi tarafından görüntülenmişti. Grup üyeleri “Biden oyu çalıyor” ve “bu haksızlık” yorumlarında bulunmuştu.

REKLAM