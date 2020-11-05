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Dünya Twitterın sansür savaşına tepkiler büyüyor Demokrasi adına korkunç bir gün
AMERİKA

Twitter'ın sansür savaşına tepkiler büyüyor: Demokrasi adına korkunç bir gün!

ABD seçimlerinin belirsizliği sürerken, sosyal medya uygulaması Twitter'ın Trump'a uyguladığı sansürler çok konuşuldu. Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecindeki tweetlerinin neredeyse yarısını sansürledi. Twitter sansürü "doğru bilgi akışını sağlamak" için yaptığını öne sürse de sansürün boyutları kullanıcıları endişelendirdi. Twitter'ın tek taraflı propagandayı desteklediğini öne süren kullanıcılar sosyal medya uygulamasının bu derece büyük bir "karartmaya" gitmesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor. Twitter'ın "demokrasi"yi koruma gibi bir görev yürütmediğini aksine, halkı tek yönlü manipüle ettiğini söyleyen kullanıcılar tepkilerini göstermeye devam ediyor.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Twitter seçim sürecinde Trump'a yönelik sansür uyguladı.
Twitter seçim sürecinde Trump'a yönelik sansür uyguladı.

Sosyal medya uygulaması Twitter, seçim süreci boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eşi görülmemiş bir sansür uyguladı. Trump'ın tweetlerinin sansürlenmesi, Twitter'ın kendi çıkarlarına göre manipülasyon gücünü tekrar gösterdi.

TWİTTER İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Twitter yaptığı sansürleri "doğru bilgi akışını" sağlamak ve "dezenformasyona izin vermemek" şeklinde açıklasa da uygulama üzerinden yürütülen tek taraflı propaganda kullanıcıları hem endişelendiriyor hem de korkutuyor.

AYLAR ÖNCESİNDEN HAZIRLIK

Twitter, sadece seçim günü değil seçimden günler öncesinde sosyal platformda bir dizi önlemler aldı. Bu önlemler arasında sınırlı sayıda RT hakkı ve "güvenilirliği olmayan" bilgilerin paylaşılmasını önleme adımları vardı.

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki 59. başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı birçok paylaşıma, "tartışmalı" bilgiler içerdiği gerekçesiyle "uyarı" etiketi ekledi.

Seçim boyunca Trump'ın tweetlerinin neredeyse yarısını gizleyen Twitter, bu tweetlere "uyarı" etiketi getirdi. Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." açıklamasını ekledi.

Twitter Trump'ın 'galibiyet' paylaşımını sildi
TEKNOLOJİ
Twitter Trump'ın 'galibiyet' paylaşımını sildi

TWİTTER'IN DEMOKRASİYİ YÖNETMESİ KORKUNÇ!

Twitter'ın sansürüne tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Twitter'ın "demokrasiyi yönetmesinin korkunç" olduğunu ifade etti.

Bir kullanıcı Twitter'ın dünya liderlerinin tweet'lerini gizlemesinin korkunç olduğunu ifade ederek, Twitter'ın insanlar adına karar vermemesi gerektiğini ifade etti.

Bazı kullanıcılar ise ABD Başkanı'nın tweetlerinin sansürlenmesinin "inanılmaz" olduğunu belirtti.

Başka bir kullanıcı ise Twitter'ın hakim rolüne büründüğünü ifade etti.

Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor: ABD'liler sokağa indi
FOTOĞRAF 16
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Maryland eyaleti Baltimore şehrinde 30 kişilik bir grup, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın erken zafer seçimi ilan etmesini barışçıl bir şekilde protesto ederken, başkent Washington DC'de polis departmanı, gösteri kurallarına uymamak, saldırı ve şiddete teşvik etmek suçlarından 4 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.
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''İçeri girelim'', ''Sayımı durdurun'' diye slogan atan grup polis tarafından zor kullanılarak dağıtıldı.
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Protestoların yarın da bir çok şehirde devam etmesi bekleniyor.
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Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor: ABD'liler sokağa indi
ABD'nin 59. başkanlık seçimlerinde yaşanan belirsizlik ve posta yolu ile kullanılan oylar konusunda yaşanan tartışmalar bir çok eyalette protesto edildi. 2020 başkanlık seçimlerinde sonuca yaklaşırken protestocular, New York, Phledelphia, Chicago ve Los Angeles başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında ikinci gece de sokaklara döküldü.Demokrat başkan adayı Joe Biden'in seçimi kazandığı New York'un iki ayrı bölgesinde sokaklara dökülen Demokrat seçmenler, Manhattan 5. Cadde'deki Trump Tower binası yakınında bir basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçti.


BİDEN'A ÖZEL KORUMA!

Geçen ay Virginia merkezli bir içerik analizi grubu olan Medya Araştırma Merkezi, Trump'ın Facebook veya Twitter'da geçen bir buçuk yıl içinde 65 kez sansürlendiğini, Biden'ın ise hiç sansürlenmediği ortaya koydu. Twitter daha önce, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili olumsuz haberlerin paylaşılmasını da engellemişti. Twitter’ın, Biden’i korumaya yönelik özel bir ekip kurduğu da iddialar arasında.

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