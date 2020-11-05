Twitter'ın sansür savaşına tepkiler büyüyor: Demokrasi adına korkunç bir gün!

Sosyal medya uygulaması Twitter, seçim süreci boyunca ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eşi görülmemiş bir sansür uyguladı. Trump'ın tweetlerinin sansürlenmesi, Twitter'ın kendi çıkarlarına göre manipülasyon gücünü tekrar gösterdi.
TWİTTER İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Twitter yaptığı sansürleri "doğru bilgi akışını" sağlamak ve "dezenformasyona izin vermemek" şeklinde açıklasa da uygulama üzerinden yürütülen tek taraflı propaganda kullanıcıları hem endişelendiriyor hem de korkutuyor.
AYLAR ÖNCESİNDEN HAZIRLIK
Twitter, sadece seçim günü değil seçimden günler öncesinde sosyal platformda bir dizi önlemler aldı. Bu önlemler arasında sınırlı sayıda RT hakkı ve "güvenilirliği olmayan" bilgilerin paylaşılmasını önleme adımları vardı.
Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki 59. başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı birçok paylaşıma, "tartışmalı" bilgiler içerdiği gerekçesiyle "uyarı" etiketi ekledi.
Seçim boyunca Trump'ın tweetlerinin neredeyse yarısını gizleyen Twitter, bu tweetlere "uyarı" etiketi getirdi. Twitter, Trump'ın paylaşımına, "Bu tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir." açıklamasını ekledi.
TWİTTER'IN DEMOKRASİYİ YÖNETMESİ KORKUNÇ!
Twitter'ın sansürüne tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Twitter'ın "demokrasiyi yönetmesinin korkunç" olduğunu ifade etti.
Bir kullanıcı Twitter'ın dünya liderlerinin tweet'lerini gizlemesinin korkunç olduğunu ifade ederek, Twitter'ın insanlar adına karar vermemesi gerektiğini ifade etti.
I think it is a dangerous day for democracy when Social Media firms decide to censor major world leaders/politicians. Agree or disagree with Trump I think it should be for people to decide if they do, not Twitter to tell us
I think it is a dangerous day for democracy when Social Media firms decide to censor major world leaders/politicians. Agree or disagree with Trump I think it should be for people to decide if they do, not Twitter to tell us— Zel (@Zelonius) November 4, 2020
Bazı kullanıcılar ise ABD Başkanı'nın tweetlerinin sansürlenmesinin "inanılmaz" olduğunu belirtti.
truly amazing that twitter has to censor the president’s tweets for misleading information 😭 pic.twitter.com/D93yptFEBe
truly amazing that twitter has to censor the president’s tweets for misleading information 😭 pic.twitter.com/D93yptFEBe— kma (@kaydeeez) November 4, 2020
Başka bir kullanıcı ise Twitter'ın hakim rolüne büründüğünü ifade etti.
@Twitter gave all citizens a voice some good some bad but user could choose who/what to read. Real democracy & freedom of speech then but now @Twitter has become judge & jury. Yes censor hate speech & lewd pictures but now support MSM & hatred for Trump. Left FB. @Twitter next?
@Twitter gave all citizens a voice some good some bad but user could choose who/what to read. Real democracy & freedom of speech then but now @Twitter has become judge & jury. Yes censor hate speech & lewd pictures but now support MSM & hatred for Trump. Left FB. @Twitter next?— Edith Keenan (@KeenanEdith) November 5, 2020
BİDEN'A ÖZEL KORUMA!
Geçen ay Virginia merkezli bir içerik analizi grubu olan Medya Araştırma Merkezi, Trump'ın Facebook veya Twitter'da geçen bir buçuk yıl içinde 65 kez sansürlendiğini, Biden'ın ise hiç sansürlenmediği ortaya koydu. Twitter daha önce, Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’la ilgili olumsuz haberlerin paylaşılmasını da engellemişti. Twitter’ın, Biden’i korumaya yönelik özel bir ekip kurduğu da iddialar arasında.