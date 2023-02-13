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Dünya

Finlandiya'dan Türkiye'deki depremzedelere 3 bin kişilik barınma yardımı

Finlandiya, ''asrın felaketi'' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye 3 bin kişi kapasiteli barınma yardımı gönderdi.

11:47 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen

Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen

Finlandiya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından 3 bin kişiye acil barınma yardımı yapıldı.

Yardımların ilk kısmı, NATO'nun Avrupa-Atlantik Felaket Müdahale Koordinasyon Merkezi aracılığıyla 11 Şubat'ta teslim edilirken, Türkiye'ye gönderilen acil yardım malzemeleri arasında ısıtmalı çadırlar ve sobalar yer alıyor.

Finlandiya İçişleri ve Savunma bakanlıkları, söz konusu yardımların lojistiği konusunda birlikte çalıştı.

Kurtarma çalışmaları için de bölgeye ekip gönderen Finlandiya'dan 3 uzman Avrupa Birliği Sivil Koruma Ekibinin, 4 uzman da Teknik Destek Ekibinin parçası olarak kurtarma çalışmalarında yer alıyor.

Finlandiya İçişleri Bakanı Krista Mikkonen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla on binlerce kişi öldü ve yıkım çok büyük. Depremin vurduğu bölgelerde devasa bir barınma ihtiyacı var. Finlandiya, malzeme yardımı göndererek insanların temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.

Suriye'de de depremden etkilenenler için maddi yardım hazırlığında olan Finlandiya, depremin ardından yapılacak kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının önemine işaret ediyor.


#Finlandiya
#Türkiye
#Kahramanmaraş
#deprem
#yardım
#barınma
1 saat önce
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Finlandiya'dan Türkiye'deki depremzedelere 3 bin kişilik barınma yardımı
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