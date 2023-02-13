Fransa'da lahmacun yaptılar: Gelirini depremzedelere gönderdiler

Kadınlar, kendi elleriyle açtıkları lahmacunları özenle pişirip satışa sundu. Tanesi 2.5 euro'dan satılan lahmacunları almak için yoğun bir sipariş talebi oluştu. Fransız vatandaşların da destek olduğu programda lahmacun satışından 3 bin euro gelir elde edildi.





"Hepimiz destek için geldik"

Kadın Kolları Başkanı Şerife Adıbelli, “Isparta'lıyım Fransa'da doğdum, büyüdüm. Burada hanımlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Derneğimizin 110 üyesi ile birlikte Türkiye'deki depremzede kardeşlerimiz için toplandık. Satışa sunduğumuz lahmacunlarla bir gelir elde ettik, bunu da ülkemize göndereceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

Şerife Adıbelli

"Ülkemizin yanındayız"

Basın ve Medya Sorumlusu Mihriban Çetinel, "Kısa bir süre önce evlenip Fransa'ya yerleştim. Vatanımızdan uzak olmak hiç bu kadar zor olmamıştı benim için. Ülkemizde yüzyılın felaketi yaşandı maalesef, çok üzgünüz. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye destekler geliyor vatanımız güçlüdür ve bu elim olayı da tüm millet olarak hep birlikte atlatacağız. Biz de bugün burada ''Dayanışma'' içerisinde hanımlarla elimizden geleni yaptık, Allah kabul etsin. Her zaman ülkemizin yanındayız" diye konuştu.





"Güzel bir katılım oldu"

Yön.K.Üyesi Ayşe Dolak, "20 yılı aşkındır gurbetçi olarak Fransa'da yaşıyorum Eskişehirliyim. Vatanımız çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet geride kalanlara metanet diliyorum. Çok güzel bir katılım oldu Elhamdülillah, topladığımız yardımla İnşallah bir nebze de olsa yaralarına merhem olacağız. Rabbim bu acıyı kimseye yaşatmasın" şeklinde konuştu.

Ayşe Dolak

"Hamur açarak destek oldum"

Yön.K.Üyesi Nuriye Ünal, "Yozgatlıyım 42 yıldır burada yaşıyorum, şimdiye kadar hiç böyle bir felaket yaşamadık. Türkiye'deki akrabalarımızın kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın Allah yardımcıları olsun. Bende bugün burada hamur açmaya geldim, çok duygulandım tüm dualarımız ülkemiz için. Allah hepsini korusun" ifadelerini kullandı.

"Fransızlar da üzgün"

Dernek Üyesi Tuğba Yol ise, "Aksaray'lıyım 20 yıldır gurbetteyiz. Renage Kadın Kollarında görev alıyorum. Depremden dolayı çok üzgünüz büyük bir acı bizim de yüreğimiz onlarla. Ülkemizde yaşanan bu olaydan dolayı Fransız komşularımızda çok üzgün olduklarını dile getiriyorlar bugün katkıda bulundular. İnsanlık bu durumda çok önemli din, dil, ırk fark etmiyor, yüzyılın felaketini yaşıyoruz. Bütün kalbimizle desteğimizle onların yanındayız ve elimizden ne geliyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu.

Tuğba Yol

Nuriye Ünal



