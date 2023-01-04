Dünya Fransa Batı Şeriada da Filistinlilere yönelik artan şiddetle ilgili derin endişelerimizi yineliyoruz
AVRUPA

Fransa: Batı Şeria’da da Filistinlilere yönelik artan şiddetle ilgili derin endişelerimizi yineliyoruz

Fransa, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskınının ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddetin endişe verici olduğunu açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransa: Batı Şeria’da da Filistinlilere yönelik artan şiddetle ilgili derin endişelerimizi yineliyoruz
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının" 3 Ocak'ta Mescid-i Aksa yerleşkesini ziyaret etmesine ilişkin endişelere yer verildi.

Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi statükosunun korunmasının gerekliliği hatırlatılan açıklamada, Ürdün'ün bu meseledeki rolünün önemine işaret edildi.

Katar'dan İsrail ve Mescid-i Aksa açıklaması: Acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı
DÜNYA
Katar'dan İsrail ve Mescid-i Aksa açıklaması: Acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı

Açıklamada, "(Fransa) Bunu (statükoyu) sorgulamaya yönelik her türlü girişimi kınayacak ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun taahhütleri uygulamasını not edecektir" ifadesine yer verilerek, iki devletli çözümü tehlikeye atacak sömürgeci politikalarının bir an önce durdurulması çağrısı yapıldı.

Hamas: İsrail Mescid-i Aksa baskınlarıyla ateşe körükle gidiyor
DÜNYA
Hamas: İsrail Mescid-i Aksa baskınlarıyla ateşe körükle gidiyor

Bunun İsrailli ve Filistinlilere adil ve kalıcı bir barış sağlayacak tek çare olduğu vurgulanan açıklamada, "Batı Şeria’da da Filistinlilere yönelik artan şiddetle ilgili derin endişelerimizi yineliyoruz." denildi.

Aşırı sağcı bakan Mescid-i Aksa'ya girmişti

İsrail'in aşırı sağcı yeni bakanı Ben-Gvir, İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti. Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu.

BAE ve Çin İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa baskınını görüşmek üzere BMGK'nın toplanmasını istedi
DÜNYA
BAE ve Çin İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa baskınını görüşmek üzere BMGK'nın toplanmasını istedi

İsrailli politikacı, Mescid-i Aksa'daki statükoyu ihlal eden ve Filistinlilerce baskın olarak değerlendirilen bu eylemini, İbrani takvimine göre "Tevet" ayının 10'uncu gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirmişti. Ben-Gvir'in daha önce Mescid-i Aksa'yı "ziyaret" edeceğini duyurması, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınla ilgili kritik görüşme
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınla ilgili kritik görüşme

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken, bu baskınlar özellikle 2022'de arttı.

İslam dünyasının ilk kıblesi Mescid-i Aksa
FOTOĞRAF 51
Title
Kudüsün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunan ve 400 bin kapasiteye sahip olan Mescid-i Aksa, yüzölçümü alanı 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammedin Miraç gecesi, Allahın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselamın rehberliğinde Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olarak biliniyor.
Title
İslam inancına göre, Hazreti Muhammedin Miraç gecesi, Allahın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselamın rehberliğinde Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olarak biliniyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İslam dünyasının ilk kıblesi Mescid-i Aksa
Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunan ve 400 bin kapasiteye sahip olan Mescid-i Aksa, yüzölçümü alanı 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükselişinin ilk durağı olarak biliniyor.


11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Galatasaray kendi evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor
Cesetleri parça parça sattılar

Cesetleri parça parça sattılar

​ABD'yi sarsan olay: Anne kız için karar verildi.
Mescid-i Aksa

Mescid-i Aksa

İslam dünyasının ilk kıblesi.

​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu.

​Camide verdiği müstehcen poz sonrası soruşturma başlatılmıştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

​Bakan Soylu: İmamoğlu beni 40 kere aradı kayıtlar burada.

Kapadokya'da yeni bir rekora imza atıldı.

Dünya Kupası'ndaki sistem İspanya Süper Kupası'nda da olacak

Memur ve emeklinin zammı yüzde 30'a çıktı: Hesaplamalar değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündemdeki soruya yanıt.

Bir kapısının anlatımı 1,5 saat sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.