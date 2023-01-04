BAE ve Çin İsrailli Bakan'ın Mescid-i Aksa baskınını görüşmek üzere BMGK'nın toplanmasını istedi

Ürdün resmi haber ajansı PETRA, iki ülkenin Mescid-i Aksa baskınını görüşmek üzere perşembe günü acil durum toplantısı talep ettiğini aktardı.

Haberde, Japonya'nın "çarşamba günü için planlanan bir Güvenlik Konseyi oturumu olmadığı" şeklinde bir açıklaması bulunduğu ve İsrail'le ilgili oturumun perşembe günü düzenlenmesinin beklendiği belirtildi.

DÜNYA İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Öte yandan BMGK'nın Filistin konulu aylık oturumunu 18 Ocak'ta gerçekleştirmesi ve oturumda yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri, işgal, yerleşimci şiddeti ve Kudüs'ün konuşulması bekleniyor.

DÜNYA ABD'den art arda tepkiler: Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını kabul edilemez

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

REKLAM

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

DÜNYA Filistin'den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

DÜNYA Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Müslümanlara çağrı: Mescid-i Aksa'yı savunun

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

REKLAM

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.