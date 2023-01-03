Dünya İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksaya baskın düzenledi
ORTADOĞU

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrailli politikacı, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksaya baskın düzenledi
Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girdi.

Provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
DÜNYA
Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrailli politikacı, Mescid-i Aksa'daki statükoyu ihlal eden ve Filistinlilerce baskın olarak değerlendirilen bu eylemini, İbrani takvimine göre "Tevet" ayının 10'uncu gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirdi.

Ben-Gvir'in daha önce Mescid-i Aksa'yı "ziyaret" edeceğini duyurması, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

İsrail Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı
DÜNYA
İsrail Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı
DÜNYA
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken, bu baskınlar özellikle 2022 yılında giderek artan bir hal aldı.

Geçen yılın Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 yılı boyunca 48 binden fazla Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Türkiyeden çıkıyor

Türkiye'den çıkıyor

Dünyanın her yerine gidiyor.
Sisli hava kaç gün sürecek?

Sisli hava
kaç gün sürecek?

​Hava durumu tahminleri il il yayınlandı.
Olası üçzam senaryosu

Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde.

​Aralık ayında beklentilerin altında gerçekleşti.

Seçim tarihi erkene alınır mı?

Seçim tarihi erkene alınır mı?

​MHP Genel Başkanı Bahçeli: Seçimler zamanında da olsa erkene de alınsa hazırız.

​PKK'dan Hollandalı gazeteciye ölüm tehdidi.

14 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

​254,2 milyar dolar.

Araçlar ilerleyemedi çok sayıda sefer iptal edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.