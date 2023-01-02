Dünya Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksaya baskın düzenledi
ORTADOĞU

Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İşgalci İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail istihbaratı, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi sebebini açıklamadığı bir soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksaya baskın düzenledi
Arşiv

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, El-Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın: İsrail polisi Müslümanları Kıble Mescidi'ne kilitledi
DÜNYA
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın: İsrail polisi Müslümanları Kıble Mescidi'ne kilitledi

Aksa'nın avlusunda bazı dini ritüeller gerçekleştiren fanatik Yahudiler, baskın sırasında Harem-i Şerif'te bulunan Filistinlileri kışkırtmaya çalıştı.

İsrail güçleri de bu esnada Mescid-i Aksa'ya ibadet için gelen Filistinlilerin girişlerini kısıtladı, kimlik kontrolü yaparak bazılarını dışarıda tuttu.

Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak
DÜNYA
Siyonist Yahudiler Mescid-i Aksa'yı kana bulayacak

İsrail istihbaratı İkrime Sabri'yi ifadeye çağırdı

Öte yandan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail tarafından ifadeye çağrıldı.

Bir aile üyesi, İsrail istihbaratının Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail yine Filistinli bir çocuğu keyfi şekilde katletti: Ne kavga vardı ne çatışma
DÜNYA
İsrail yine Filistinli bir çocuğu keyfi şekilde katletti: Ne kavga vardı ne çatışma

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, İsrail güçlerinin sebebini bildirmediği bir konudaki soruşturma kapsamında Sabri'yi bugün Batı Kudüs'teki bir merkezde ifade vermeye çağırdığını aktardı.

İsrail güvenlik birimleri, Filistin topraklarındaki işgal ve Filistinlilere yönelik ihlallere karşı tutumu nedeniyle Sabri'yi daha önce birkaç kez gözaltına almıştı.

İşgalci İsrail güçleri çok sayıda Filistinli çocuğu gözaltına aldı
OYNAT 00:17
İşgalci İsrail güçleri çok sayıda Filistinli çocuğu gözaltına aldı
İşgalci İsrail işgal güçleri, Mescid-i Aksa da başından vurulup şehit olan Velid Şerif'in, bu akşam işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen cenaze töreninden sonra çok sayıda Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Maç tekrar edilsin

'Maç tekrar edilsin'

Sivasspor-Galatasaray maçıyla ilgili 'kural hatası' başvurusu.
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oluyor​.
Cumhurunyüzyılı olacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Şafak için yazdı.

​Tahvil faizlerindeki düşüş sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

​Türkiye'nin en büyüğü: Kimseye göz açtırmayacak.

Milyonlarca kişi merak ediyordu: İşte masadaki rakamlar.

Bir ağacı 200 kiloya kadar ürün veriyor.

Arabalarına doldurup para için satıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.