Onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail güçleri Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin ailelerine ait evleri yıktı

İsrail askerleri, yaklaşık 4 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin ailelerine ait 3 evi yıktı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı El-Celeme kontrol noktasında 14 Eylül 2022'de öldürülen 2 Filistinlinin Kafr Dan köyünde yaşayan ailelerine ait 3 ev, bu sabah İsrail güçleri tarafından yıkıldı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından gece saatlerinde yaptığı açıklamada, 14 Eylül 2022'de El-Celeme kontrol noktası yakınlarında çıkan çatışmada bir İsrail askerinin öldürüldüğünü hatırlatarak, Kafr Dan köyünde olayın faillerinin evlerini yıkmak için 'askeri operasyon' düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail askerleri gece saatlerinde Kefr Dan köyüne düzenlediği baskında 21 yaşındaki Muhammed Samir Huşiye ile 17 yaşındaki Fuad Mahmud Ahmed Abid'i öldürmüş, biri ağır olmak üzere 8 Filistinliyi de yaralamıştı. İsrail'in, saldırı düzenledikleri iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından 'toplu cezalandırma' anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.