İsrail yine Filistinli bir çocuğu keyfi şekilde katletti: Ne kavga vardı ne çatışma İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli çocuğu göğsünden vurarak öldürdü. Görgü tanıkları verdikleri bilgide çocuğun, Midye köyü sakini Muhammed Avde olduğunu ve herhangi bir çatışma durumu yaşanmazken, Ayrım Duvarı'nın çevresindeki İsrail askeri devriyesi tarafından vurulduğunu aktardı.

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