Dünya İsrail yine Filistinli bir çocuğu keyfi şekilde katletti Ne kavga vardı ne çatışma
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İsrail yine Filistinli bir çocuğu keyfi şekilde katletti: Ne kavga vardı ne çatışma

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli çocuğu göğsünden vurarak öldürdü. Görgü tanıkları verdikleri bilgide çocuğun, Midye köyü sakini Muhammed Avde olduğunu ve herhangi bir çatışma durumu yaşanmazken, Ayrım Duvarı'nın çevresindeki İsrail askeri devriyesi tarafından vurulduğunu aktardı.

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Haber Merkezi AA
İsrail yine Filistinli bir çocuğu keyfi şekilde katletti: Ne kavga vardı ne çatışma
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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramallah'ın batısında Ayrım Duvarı yakınındaki el-Midya köyünde Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulduğu kaydedildi.

  • Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksine kaldırılan ağır yaralı çocuğun doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Açıklamada çocuğun kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

"HİÇBİR ÇATIŞMA DURUMU YAŞANMAMIŞTI"

Öte yandan görgü tanıkları verdikleri bilgide, çocuğun, Midye köyü sakini Muhammed Avde olduğunu ve herhangi bir çatışma durumu yaşanmazken, Ayrım Duvarı'nın çevresindeki İsrail askeri devriyesi tarafından vurulduğunu aktardı.

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