Dünya Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksaya baskın İsrail polisi Müslümanları Kıble Mescidine kilitledi
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın: İsrail polisi Müslümanları Kıble Mescidi'ne kilitledi

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, İsrail güçlerinin koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi Yahudi yerleşimcilerin baskınını protesto eden Müslümanları Kıble Mescidi'ne kilitledi.

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Haber Merkezi AA
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksaya baskın: İsrail polisi Müslümanları Kıble Mescidine kilitledi
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik yerleşimci, Yahudilerin dini bayramı "Şavuot" bahanesiyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi, baskın süresince Yahudi yerleşimcileri korumaya alırken, bunu protesto eden Müslümanlara müdahale ederek onları Kıble Mescidi'ne kapattı ve mescidin kapılarını zincirledi.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın statüsünü ihlal eden provokatif eylemi aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine gerçekleşti.

"İsrail Kıble Mescidi'ni açık bir hapishaneye çevirdi"

Öte yandan Filistin Yönetimi, İsrailli yerleşimcilerin polis güçlerinin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden ve burayı korumak için gönüllü nöbet tutan Müslümanlara müdahale etmesinin kınandığına yer verildi.

Bakanlık, İsrail'i, "Kıble Mescidi'ni Yahudi aşırılık yanlılarının saldırılarını kolaylaştırmak için açık bir hapishaneye çevirmekle" suçladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor.

Ancak fanatik Yahudiler sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskınlar düzenliyor.

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