İsrail Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bazı evlere baskın düzenledi.
Baskınlarda Beytullahim'den 6, Ramallah ve Nablus'tan dörder, Selfit ve El-Halil kentlerinden ikişer Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.