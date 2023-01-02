Dünya İsrail Batı Şeriada 18 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

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Haber Merkezi AA
İsrail Batı Şeriada 18 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bazı evlere baskın düzenledi.

Baskınlarda Beytullahim'den 6, Ramallah ve Nablus'tan dörder, Selfit ve El-Halil kentlerinden ikişer Filistinli gözaltına alındı.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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