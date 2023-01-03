Dünya Filistinden İsrailli Bakan Ben-Gvirin Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
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Filistin'den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını tüm Filistin halkının duygularına karşı bir "meydan okuma" olarak niteledi. Filistinli gruplar adına konuşan Ahrar Hareketi Genel Sekreteri Halid Ebu Hilal, "Halkımızı ve Batı Şeria'daki direniş güçlerini, Mescid-i Aksa'nın savunulması için işgalcilerle mücadeleyi güçlendirmeye ve çatışmaların tırmandırılmasına çağırıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Filistinden İsrailli Bakan Ben-Gvirin Mescid-i Aksa baskınına sert tepki
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmesi Filistin'de sert tepkiyle karşılandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını tüm Filistin halkının duygularına karşı bir "meydan okuma" olarak niteleyerek, İsrail'in tüm uluslararası anlaşmaları ve yasaları ihlal ettiğini belirtti.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya "baskın" düzenledi
İsrail'deki yeni koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Mescid-i Aksa'yı “ziyaret” etti. Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Ben Gvir, milletvekilliği döneminde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve Filistinlilere karşı şiddeti teşvik etme gibi provokatif eylemleriyle biliniyordu.

Iştiyye ayrıca, Filistin halkına Mescid-i Aksa'yı bir Yahudi tapınağına dönüştürmeyi amaçlayan bu tür saldırılara karşı koyması çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik "provokasyonlarını sürdürmesinin" gerilimi tırmandırdığını kaydetti.

Türkiye, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
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Türkiye, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Filistin halkı ve kutsal mekanlara yönelik ırkçı politikaların sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu aktaran Ebu Rudeyne, İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme girişimlerini reddettiklerini dile getirdi.

Filistinli gruplardan mücadelenin güçlendirilmesi çağrısı

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Ahrar Hareketi, Halk Direniş Komiteleri, Mücahidler Hareketi başta olmak üzere Filistin direniş grupları, Gazze'de basın toplantısı düzenledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Müslümanlara çağrı: Mescid-i Aksa'yı savunun
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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Müslümanlara çağrı: Mescid-i Aksa'yı savunun

Basın toplantısında Filistinli gruplar adına konuşan Ahrar Hareketi Genel Sekreteri Halid Ebu Hilal, "Halkımızı ve Batı Şeria'daki direniş güçlerini, Mescid-i Aksa'nın savunulması için işgalcilerle mücadeleyi güçlendirmeye ve çatışmaların tırmandırılmasına çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in bu korkakça girişiminin Filistin halkının, Arap ve İslam aleminin duygularını provoke ettiğini ve gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmandırılmasına neden olduğunu söyleyen Ebu Hilal, şunları kaydetti:

  • "İşgalciler, sahadaki gerçekleri değiştirmeyi başaramayacak. Kudüs, Arap ve İslam kimliğini sürdürmeye, işgalcilerle çatışmanın odak noktası olarak kalmaya devam edecek."

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
DÜNYA
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'i halka, Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına yönelik saldırılardan, Ben-Gvir'in baskınının sonuçlarından İsrail'i sorumlu tutan Ebu Hilal, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlileri, "Siyonist planları bozmak için Mescid-i Aksa'ya daha sık gitmeye ve nöbetlerini artırmaya" çağırdı.

Filistin yönetimine "halkı koruma ve işgalin saldırganlığını dizginleme görevini yerine getirmek için güvenlik koordinasyonunu durdurması ve Batı Şeria'daki direnişten elini çekmesi" çağrısında bulunan Ebu Hilal, İslam alemine, alimlerine ve halklarına "Aksa'ya karşı sorumluluklarını üstlenme" ve "İsrail ile her türlü normalleşmenin durdurulması" çağrısında bulundu.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.
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