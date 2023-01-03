Filistin'den İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tepki

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmesi Filistin'de sert tepkiyle karşılandı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını tüm Filistin halkının duygularına karşı bir "meydan okuma" olarak niteleyerek, İsrail'in tüm uluslararası anlaşmaları ve yasaları ihlal ettiğini belirtti.

OYNAT 00:28 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya "baskın" düzenledi İsrail'deki yeni koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Mescid-i Aksa'yı “ziyaret” etti. Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Ben Gvir, milletvekilliği döneminde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve Filistinlilere karşı şiddeti teşvik etme gibi provokatif eylemleriyle biliniyordu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Iştiyye ayrıca, Filistin halkına Mescid-i Aksa'yı bir Yahudi tapınağına dönüştürmeyi amaçlayan bu tür saldırılara karşı koyması çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik "provokasyonlarını sürdürmesinin" gerilimi tırmandırdığını kaydetti.

REKLAM

GÜNDEM Türkiye, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Filistin halkı ve kutsal mekanlara yönelik ırkçı politikaların sonuçlarından İsrail'in sorumlu olduğunu aktaran Ebu Rudeyne, İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirme girişimlerini reddettiklerini dile getirdi.

Filistinli gruplardan mücadelenin güçlendirilmesi çağrısı

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Ahrar Hareketi, Halk Direniş Komiteleri, Mücahidler Hareketi başta olmak üzere Filistin direniş grupları, Gazze'de basın toplantısı düzenledi.

DÜNYA Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Müslümanlara çağrı: Mescid-i Aksa'yı savunun

Basın toplantısında Filistinli gruplar adına konuşan Ahrar Hareketi Genel Sekreteri Halid Ebu Hilal, "Halkımızı ve Batı Şeria'daki direniş güçlerini, Mescid-i Aksa'nın savunulması için işgalcilerle mücadeleyi güçlendirmeye ve çatışmaların tırmandırılmasına çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ben-Gvir'in bu korkakça girişiminin Filistin halkının, Arap ve İslam aleminin duygularını provoke ettiğini ve gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmandırılmasına neden olduğunu söyleyen Ebu Hilal, şunları kaydetti:

"İşgalciler, sahadaki gerçekleri değiştirmeyi başaramayacak. Kudüs, Arap ve İslam kimliğini sürdürmeye, işgalcilerle çatışmanın odak noktası olarak kalmaya devam edecek."

DÜNYA İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail'i halka, Müslümanların ve Hristiyanların kutsallarına yönelik saldırılardan, Ben-Gvir'in baskınının sonuçlarından İsrail'i sorumlu tutan Ebu Hilal, Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlileri, "Siyonist planları bozmak için Mescid-i Aksa'ya daha sık gitmeye ve nöbetlerini artırmaya" çağırdı.

Filistin yönetimine "halkı koruma ve işgalin saldırganlığını dizginleme görevini yerine getirmek için güvenlik koordinasyonunu durdurması ve Batı Şeria'daki direnişten elini çekmesi" çağrısında bulunan Ebu Hilal, İslam alemine, alimlerine ve halklarına "Aksa'ya karşı sorumluluklarını üstlenme" ve "İsrail ile her türlü normalleşmenin durdurulması" çağrısında bulundu.

REKLAM

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.