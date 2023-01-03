Gündem Türkiye, İsrailli Bakan Ben-Gvirin Mescid-i Aksaya düzenlediği baskını kınadı
POLİTİKA

Türkiye, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının endişeyle karşılandığı ve kınandığına yer verildi.

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Haber Merkezi AA
Türkiye, İsrailli Bakan Ben-Gvirin Mescid-i Aksaya düzenlediği baskını kınadı
Dışişleri Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ben-Gvir'in, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokatif eylemi endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz." ifadesine yer yerildi.

Açıklamada, İsrail, Kudüs'teki dini mekanların statüsünü ve kudsiyetini ihlal edecek ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacak bu tür provokasyonların engellenmesi için sorumlulukla hareket etmeye davet edildi.

Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

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