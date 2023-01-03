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Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına İsrail meclisinden kınama: Gerilimden Netanyahu sorumlu

İsrail'de aralarında eski Başbakan Yair Lapid'in de bulunduğu siyasetçiler, ülkenin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını “provokasyon ve İsrail'in güvenliği için tehlike” olarak nitelendirdi. Siyasetçiler yapılan baskına tepki göstererek, yaşanacak gerilimden Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

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Haber Merkezi AA
Ben-Gvirin Mescid-i Aksa baskınına İsrail meclisinden kınama: Gerilimden Netanyahu sorumlu
Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskını

Muhalif partilere mensup milletvekilleri, provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir'in sabah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmesine tepki gösterdi.

Binyamin Netanyahu
Binyamin Netanyahu

Siyasetçilerden Netanyahu'ya sert tepkiler

Eylemden Başbakan Binyamin Netanyahu’yu sorumlu tutan kimi vekiller, kurduğu koalisyonda aşırı sağcı ortaklarının taleplerine "boyun eğmek zorunda kalması" nedeniyle Netanyahu'ya "zayıf başbakan" olmakla eleştirdi.

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, Ben-Gvir’in baskınına tepki göstererek, yaşanan gerilimden Başbakan Binyamin Netanyahu’yu sorumlu tuttu.

Lapid, daha önce yaptığı açıklamada da şu uyarılarda bulundu:

  • “Itamar Ben-Gvir Tapınak Dağı'na (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdiği isim) çıkmamalı. Bu, insanların hayatlarını tehlikeye atacak ve onların hayatına mal olacak bir şiddete yol açacak, bir provokasyondur.”

Muhalefetteki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

  • “Zayıf bir başbakan (Binyamin Netanyahu), Orta Doğu'nun en sorumsuz adamına Orta Doğu'nun en kritik yerini emanet etmek zorunda kaldığında, olacağı budur.”

İşçi Partisinden Milletvekili Naama Lazimi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, değerlendirmeleri şu şöyle:

  • “Bugün Ben Gvir, polis yasasının değiştirilmesiyle ilgili tartışmalarda söylediğimiz şeyi kanıtladı. Onun için önemli olan ulusal güvenlik değil, kışkırtma, dikkat çekme ve politik çıkarları için polisi kendi hizmetine alabileceği bir makam ve güç sahibi olmaktır.”

Lazimi, Ben-Gvir için,paylaşımında şu sözleri kullandı:

  • “Bu kundakçı (Bakanın soyadına atfen) manyağın Ulusal Güvenlik Bakanı olduğuna inanamıyorum.”

Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi
Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi

“Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aittir”

İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi de İsrail Ordu Radyosu’na verdiği demeçte, baskın için, şu ifadeleri kullandı:

  • “Geceleyin bir hırsız gibi sinsice dolaşan bir farenin sefil bir görüntüsüydü. Ulusal Güvenlik Bakanı olarak Mescid-i Aksa'ya baskın yapmanın şüphesiz sonuçları vardır. Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aittir. Nokta.”

İşçi Partisi Milletvekili Gilad Kariv ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirilmelerde bulundu:

  • “Ben-Gvir’in aleni beyanları, Aksa'ya çıkmaması halinde Hamas’a teslim olacakmış gibi bir durum yarattı. Böylelikle Netanyahu’yu ve güvenlik teşkilatını köşeye sıkıştırdı. Ancak konu sadece Hamas hareketiyle ilgili değil, Arap ülkeleriyle ilişkilerle de ilgili. Şimdi, Ben-Gvir'in ulusal gündemi dikte ettiği ve Netanyahu'yu da bu gündemin içine çektiği görülüyor. Bu, İsrail'in güvenliği için bir tehdittir.”

Gelecek Var (Yeş Atid) Partisinden Michal Shir de Twitter’dan, şu sözleri paylaştı:

  • “Bu utanç verici davranış, Bibi'nin (Netanyahu) hükümeti içinde, ne kadar zayıf olduğunu tam olarak gösteriyor.”

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman da İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna yaptığı açıklamada, ifadeleri şu şekilde:

  • “Hamas, Netanyahu'nun bir korkak olduğunu biliyor, öyleyse (Netanyahu) neden Ben-Gvir'i görevden alıp koalisyonu dağıtsın?”

Netanyahu için Yahudi Gücü lideri Ben-Gvir’in koalisyondan ayrılması, 120 sandalyelik Mecliste sahip olduğu 64 sandalyeden 6’sının eksilmesi, dolayısıyla Meclis çoğunluğunu kaybetmek anlamına geliyor.

Ben-Gvir'in provokatif Mescid-i Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren ilk İsrailli Bakan

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu. Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken bu baskınlar özellikle 2022 yılında giderek artan bir hal aldı.

Geçen yılın Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 yılı boyunca 48 binden fazla Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya
OYNAT 00:28
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya "baskın" düzenledi
İsrail'deki yeni koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Mescid-i Aksa'yı “ziyaret” etti. Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle tanınan Ben Gvir, milletvekilliği döneminde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve Filistinlilere karşı şiddeti teşvik etme gibi provokatif eylemleriyle biliniyordu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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