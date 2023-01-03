Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Müslümanlara çağrı: Mescid-i Aksa'yı savunun

Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki ihlallerinin büyük endişeyle takip edildiği belirtildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kontrolünü umutsuzca ele geçirmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının şiddetle kınandığı aktarıldı.

Müslümanlara, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, "Birlik, İslam ümmetini Filistinli kardeşlerimizi, Mescid-i Aksa'yı savunmak ve korumak için hızla ayağa kalkmaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'nin ifadeye çağrılmasına tepki

Birlikten yapılan diğer bir açıklamada, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin İsrail tarafından ifadeye çağrılmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına tepki gösterildi.

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Yeni kurulan aşırı sağcı İsrail hükümetinin ilk gününde Filistinlilerin evlerini yıktığı ve İkrime Sabri'nin evine baskın düzenlediği kaydedilen açıklamada, ülke liderleri ve İslam ümmetine Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin'i savunmaları çağrısı yapıldı.

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Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

İsrailli politikacı, Mescid-i Aksa'daki statükoyu ihlal eden ve Filistinlilerce "baskın" olarak değerlendirilen bu eylemini, İbrani takvimine göre, "Tevet" ayının 10. gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirdi.

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Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik örgütlerin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken bu baskınlar özellikle 2022 yılında arttı.

Geçen yılın Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 yılı boyunca 48 binden fazla Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

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FOTOĞRAF 12 İsrail polisinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği Mescid-i Aksanın kapıları, ramazan ayının ikinci cuma namazı için cemaate açıldı. Sabah namazından sonra, İsrail polisinin Mescid-i Aksada onlarca Filistinliyi gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada yer aldı. İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi: Yüzlerce yaralı var İsrail polisi, sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskında yüzlerce Filistinli yaralandı. Kıble Mescidi'ne giren İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullandı. Öte yandan Yahudilerin, Pesah (Hamursuz) adı verdikleri bayramı kutlamak üzere 8 gün boyunca Aksa'da kutlama yapacakları bildirildi. İsrail polisinin, Filistinlileri gözaltına alma görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

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