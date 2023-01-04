Dünya Hamas İsrail Mescid-i Aksa baskınlarıyla ateşe körükle gidiyor
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Hamas: İsrail Mescid-i Aksa baskınlarıyla ateşe körükle gidiyor

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesi ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarıyla ateşe körükle gittiğini" söyledi.

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Haber Merkezi AA
Hamas: İsrail Mescid-i Aksa baskınlarıyla ateşe körükle gidiyor
Hamas'tan İsrail'e tepki

Kudüs için çalışmalar yürüten Filistinli kurumların Gazze Şeridi'nde düzenlendiği ortak basın toplantısında konuşan Mısri, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in dün polis korumasında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Muşir el-Mısri
Muşir el-Mısri

İsrail Başbakanı Netanyahu, kabinesi ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarıyla ateşe körükle gittiğini ve bölgedeki tansiyonu yükselttiğini vurgulayan Mısri, Filistin direnişinin, yeni İsrail hükümetinin politikalarını mercek altında tutmaya devam edeceğini kaydetti.

Kudüs'ü Yahudileştirme ve Mescid-i Aksa'yı yıkma planları kapsamında Ben-Gvir başta olmak üzere Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırıların, Müslümanları provoke ettiğini belirten Mısri, Filistin halkının topraklarını savunabilecek askeri cephaneliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Arap ülkeleriyle normalleşen ve Batılı ülkelerin korumasını arkasına alan İsrail'in, Filistin halkının öfkesinden kaçamayacağını söyleyen Mısri, Filistinlilere de "iç birliğin sağlanması ve Mescid-i Aksa'ya daha fazla gidilmesi" çağrısında bulundu.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

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