Irkçı bakan Aksa'yı bastı: Aşırı sağcı Ben-Gvir'den provokasyon

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulan tarihin en sağcı hükümetinin öne çıkan isimlerinden Itamar Ben-Gvir, provakatif bir hamleye imza attı. İslam karşıtlığı ve Filistinlileri yok sayan ırkçı söylemleri ile tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde İsrail polisinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif’e girdi. Provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa’ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

NETANYAHU’DAN İZİN ALDI

İsrailli politikacı, Mescid-i Aksa’daki statükoyu ihlal eden ve Filistinlilerce baskın olarak değerlendirilen bu eylemini, İbrani takvimine göre “Tevet” ayının 10’uncu gününde (Asara BeTevet) gerçekleştirdi. Ben-Gvir’in daha önce Mescid-i Aksa’yı “ziyaret” edeceğini duyurması, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı. İsrail medyası, Netanyahu’nun hafta başında Ben-Gvir ile görüştüğünü ve ziyarete onay verdiğini yazdı. Netanyhu’nun siyasi partisi Likud, görüşmeyi ve Netanyahu’nun baskına onay verdiğini doğruladı.

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BU İLK DEĞİL

Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu. Daha önce Ben Gvir, İsrail’in yasadışı tehcir politikası uyguladığı Doğu Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde, tahliye edilmek istenen Filistinli bir ailenin evinin önüne çadır kurmuştu.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Ben Gvir’in kışkırtıcı eylemi sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Aralarında eski Başbakan Yair Lapid’in de bulunduğu siyasetçiler, aşırı sağcı bakanın baskınını “provokasyon ve İsrail’in güvenliği için tehlike” olarak nitelendirdi. Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid, Ben-Gvir’in baskınına tepki göstererek, yaşanan gerilimden Netanyahu’yu sorumlu tutarak, “Ben-Gvir Tapınak Dağı’na çıkmamalı. Bu, insanların hayatlarını tehlikeye atacak ve onların hayatına mal olacak bir şiddete yol açacak, bir provokasyondur” dedi. Muhalefetteki Yesh Atid Partisi de Netanyahu’yu işaret ederek, “Zayıf bir başbakan, Orta Doğu’nun en sorumsuz adamına Orta Doğu’nun en kritik yerini emanet etmek zorunda kaldığında, olacağı budur” açıklamasında bulundu.

HAMAS: SAVAŞ DEMEK

Kışkırtıcı eyleme Hamas çok sert tepki gösterdi. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid’i Aksa’nın hüviyetinin “Filistin, Arap ve İslam” olduğunu, hiçbir gücün bu gerçeği değiştiremeyeceğini kaydetti. Filistin halkının Mescid-i Aksa’yı savunmayı sürdüreceğini belirten Kasım, “Faşist siyonist bakan Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa baskını İsrail’in kutsal mekanların hüviyetine yönelik açtığı savaşı sürdürdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Dünya Müslüman Alimler Birliği, baskını kınayarak, tüm Müslümanlardan buranın korunması için harekete geçmesi istedi. Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki ihlallerinin büyük endişeyle takip edildiği belirtildi. İsrail’in Mescid-i Aksa’nın kontrolünü umutsuzca ele geçirmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, “Birlik, İslam ümmetini Filistinli kardeşlerimizi, Mescid-i Aksa’yı savunmak ve korumak için hızla ayağa kalkmaya çağırıyor” ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in aşırı sağcı yeni bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya gitmesini baskın diye nitelendirdi ve kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail’i Kudüs’teki dini mekanların statüsünü ve kutsiyetini ihlal edecek ve bölgede gerginliğin tırmanmasına neden olacak bu tür provokasyonların engellenmesi için sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz” denildi. Öte yandan Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri de İsrailli bakanın Mescid-i Aksa’ya gitmesini kınadı.

İsrail ordusu çocuk katletti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kentine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin gerçek mermi ile göğsünden vurduğu 15 yaşındaki Filistinli Adem Ayyad’ın hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail askerleri, dün de işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Cenin kentine düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüş, 8 Filistinliyi yaralamıştı.