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POLİTİKA

Mısır'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak için gittiği Doha'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışmıştı. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak' denildi.

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Mısırdan Türkiye açıklaması: İlişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak
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Dünya Kupası münasebetiyle Katar'a bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda açılışa katılan bazı liderlerle de ayaküstü görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan etkinlikte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de tokalaşarak ayaküstü kısa bir sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi sorusuna yanıt: Mısır ile ilişkileri inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi sorusuna yanıt: Mısır ile ilişkileri inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz

"BAŞLANGIÇ OLACAK"

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin tokalaşmasına ilişkin "Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak." denildi.

ERDOĞAN: BUNLARIN SİNYALİNİ VERDİK

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Katar dönüşü konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim." dedi.

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