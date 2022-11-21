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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi sorusuna yanıt: Mısır ile ilişkileri inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü uçakta aralarında Yeni Şafak Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun'un da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sisi ile olan görüşmesi ile ilgili olan soruya Erdoğan, ''Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir'' şeklinde cevap verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sisi sorusuna yanıt: Mısır ile ilişkileri inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Sisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar dönüşü uçakta aralarında Yeni Şafak Gazetesi Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun'un da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Sisi ile olan görüşmesi hakkında gelen soruya Erdoğan ''Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir'' şeklinde cevap verdi.

Soru: Tüm Türkiye şu an Sisi ile görüştüğünüz fotoğraf karesini konuşuyor. Gerçekten çok merak ediliyor, ne konuşuldu, bir süreç mi başladı? Daha önce bu konuya ilişkin açıklamalarınız olmuştu “normalleşme adımları atılabilir” diye. Dünya Kupası’nın önüne geçti bu kare. Ne söylersiniz buna ilişkin?

  • Cevap: Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim.

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