Dünya Katardan İsrail ve Mescid-i Aksa açıklaması Acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı
ORTADOĞU

Katar'dan İsrail ve Mescid-i Aksa açıklaması: Acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı

Katar Bakanlar Kurulu "Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uygulanarak İsrail'in ihlalleri ve provokasyonları acilen ve kararlılıkla durdurulmalıdır" çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Katardan İsrail ve Mescid-i Aksa açıklaması: Acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı
Arşiv

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki göstererek, "acil uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

Katar Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin durdurulması istendi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uygulanarak İsrail'in ihlalleri ve provokasyonları acilen ve kararlılıkla durdurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

"Filistin halkının meşru talepleri doğrultusunda barış umutlarının boşa gitmemesi ve şiddet döngüsünün genişlememesi" uyarısı yapılan açıklamada, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Ben-Gvir’in dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "şiddetle kınadığı" vurgulandı.

İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Türkiye, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
GÜNDEM
Türkiye, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
En tehlikeli bölge belli oldu

En tehlikeli bölge belli oldu

​Dünya'daki tüm felaketlerin yüzde 74,4'ü burada yaşandı.
Yolcu uçağı tavşana çarptı

Yolcu uçağı tavşana çarptı

Kule ile pilot arasındaki konuşma ortaya çıktı.
Çiftçilereyeni destek paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Kişi başı 250 bin liraya kadar kredi verilecek.

Çalışmalar havadan görüntülendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yeniden ibadete açıldı.

​Bakan Kurum: İkinci el konutlarla ilgili de çalışma yapacağız.

Dehşete düşüren görüntü tüm dünyaya yayıldı.

​Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.