Katar'dan İsrail ve Mescid-i Aksa açıklaması: Acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı

Katar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki göstererek, "acil uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

Katar Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin durdurulması istendi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uygulanarak İsrail'in ihlalleri ve provokasyonları acilen ve kararlılıkla durdurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

"Filistin halkının meşru talepleri doğrultusunda barış umutlarının boşa gitmemesi ve şiddet döngüsünün genişlememesi" uyarısı yapılan açıklamada, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Ben-Gvir’in dün Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "şiddetle kınadığı" vurgulandı.

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Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

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