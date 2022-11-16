Dünya İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeriada Filistinlilere ait 3 evi yıktı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Kudüs'teki İsrail belediyesi, Filistinli ailelere ait iki evi "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla buldozerle yıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
Arşiv

Doğu Kudüs’ün merkezi Selahaddin Caddesi ve Sur Bahir beldesindeki evlerin yıkımı sırasında çok sayıda İsrail askeri de yıkım alanında hazır bulundu.

Selahaddin Caddesi'nde 10 nüfuslu ailenin yaşadığı, 8 yıl önce inşa edilen evin sahibinin oğlu Seyf Ebu Nasr, İsrail güçlerinin “sabah erken saatlerde eve baskın yaparak kapıları kırdığını ve hane halkına saldırdığını” söyledi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti
DÜNYA
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi katletti

Ebu Nasr, "Evin içindekileri çıkarmamıza bile izin vermediler ve yıktılar. Şu anda barınacak başka bir yerimiz yok" dedi.

Doğu Kudüs’ün güneyinde yer alan Sur Bahir beldesindeki yıkım sonucu da 4 kişilik Filistinli aile evsiz kaldı.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkiliyye kentinde de Filistinlilere ait inşa halindeki bir ev İsrail güçleri tarafından aynı gerekçeyle yıkıldı.

Kudüslüleri zor bir kış bekliyor
DÜNYA
Kudüslüleri zor bir kış bekliyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.

Fotoğrafımı çekti talimatı verdi

'Fotoğrafımı çekti talimatı verdi'

​İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı.
Diyarbakırda milli maç heyecanı

Diyarbakır'da milli maç heyecanı

​A Milli Takımımız, hazırlık maçında İskoçya ile karşılaşacak.
AK Partili Aydemir İBBnin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeyi eleştirdi: Bunların hizmete bakışı bu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye destek açıklaması.

Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor: 10 köy bu işten geçiniyor.
39 kent alarmda

39 kent alarmda

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor.

'Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye gelecek.'

Kritik toplantı sona erdi: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait.

Davası yeniden görülmüştü: Cezası belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.