Dünya Fransada gösteri hazırlığındaki grubun lideri nedensiz tutuklandı 5 yıl hapis ve 45 bin euro ceza ile yargılanacak
AVRUPA

Fransa’da gösteri hazırlığındaki grubun lideri ‘nedensiz’ tutuklandı: 5 yıl hapis ve 45 bin euro ceza ile yargılanacak

Fransa’da güvenlik yasasına karşı gösteri hazırlığı içindeki bir grubun lideri olan Mike Messager, eylemden önceki gün tutuklandı. Polis ve savcıdan neden tutuklandığına dair bilgi alamadığını belirten Messager, 5 yıl hapis ve 45 bin euro ceza ile karşı karşıya.

Haber Merkezi Diğer
(Temsili)
(Temsili)

Fransa’da hayata geçirilen güvenlik yasasına karşı eylemler sürüyor. Polisin orantısız güç kullandığı ülkede, geçtiğimiz günlerde Fransızlar yeniden sokaklara dökülmüştü.

“Öfkeli yurttaşlar” adıyla eylem yapmaya hazırlanan grubun lideri olan Mike Messager'in, gösterilerden bir gün önce, cuma akşamı tutuklandığı öğrenildi.

Tutuklama nedeni açıklanmadı

Neden tutuklandığını bilmediğini söyleyen 26 yaşındaki Messager, “Polise beni neden tutukladıklarını sordum, gerçekten cevap vermediler. Aslında nedenleri umursamadılar. Amaç, gösteriye katılımı azaltmak için beni durdurmaktı. ‘Emniyet valiliğe, valilik de savcılığa sorun’ dedi.

Messager, 5 yıla kadar hapis ve 45 bin euro'ya kadar para cezası ile yargılanacak.

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