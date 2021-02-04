Fransa’da bir imam “Erdoğan Kovid-19 krizini Macron’dan iyi yönetiyor” dediği için yargılanacak

Müslümanlara yönelik baskıların her geçen gün arttığı Fransa’da, şimdi de bir imam sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedefte.

Chambery şehrinde imamlık yapan Farid Slim’e, bir televizyon kanalında “Aşıları önce Afrika’da deneyelim” diyen doktorları eleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kovid-19 krizini Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan daha iyi yönettiğine yönelik görüşleri nedeniyle şehrin valisi tarafından dava açıldı.

Vali, suç duyurusunda imamın paylaşımlarının, Fransa’yı küçük düşürdüğünü ve Fransa hükümetinin kriz yönetimine düşmanlık taşıdığını savundu. Slim, önümüzdeki hafta hakim karşısına çıkacak.

Slim'in paylaşımları ve hakkındaki suçlamalar

Slim, bir televizyon kanalında 2 doktorun "Aşıları önce Afrika’da deneyelim" sözlerini "Batı Afrikalıları ilk kez kobay olarak kullanmıyor. Bu sözler Batı'nın Afrikalıları nasıl gördüğünü gösteriyor" diyerek eleştiriyor. Suç duyurusunda bu ifadeler için "Sağlık krizi Fransa'yı vururken Slim, Batı'ya saldırıyor" deniliyor.

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Diğer paylaşımında ise Türkiye’de maskelerin ücretsiz olduğuna yönelik bir paylaşımı alıntılayan Slim, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Böyle birine sahip oldukları için çok şanslılar” diyor. Devamında ise maske sıkıntısı yaşandığı bir dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u, göz yaşartıcı gaz siparişi nedeniyle eleştiriyor.

Suç duyurusunda bu görüşler için “Slim, Türk devlet başkanı Sayın Erdoğan’ın altını çizerek ve göz yaşartıcı gazın satın alınması ile kullanımı konusunda yanıltıcı tartışmalara girerek hükümetin kriz yönetimine düşman” ifadeleri kullanılıyor.

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