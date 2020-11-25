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Fransa'da tartışmalı yasa meclisten geçti

Fransa'da tartışmalı yasa tasarısı meclisten geçti. Tasarı, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği, polis şiddetini artırabileceği, yönetimi otoriterliğe sürükleyebileceği endişesiyle eleştiriliyor.

Haber Merkezi AA
Fransa'da polis şiddeti sık sık eleştiriliyor.
Fransa'da polis şiddeti sık sık eleştiriliyor.

Fransa'da basın özgürlüğünü ihlal edebileceği, polis şiddetini artırabileceği, yönetimi otoriterliğe sürükleyebileceği yönündeki eleştirilerin hedefindeki tartışmalı güvenlik yasa mecliste kabul edildi.

Mecliste 17 Kasım'dan bu yana görüşülen ve güvenlik güçlerinin görüntülerinin sosyal mecralarda paylaşılmasını yasaklayan maddeler içeren tasarıya 104 milletvekili ret, 388 milletvekili kabul oyu kullandı.

Meclisteki 66 parlamenterin çekimser oy kullandığı tasarı, Ocak 2021'de senatonun onayına sunulacak.

Senatodan geçmesi halinde tasarı, son bir kez daha mecliste oylanacak.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE SINIRSIZ YETKİ

Belediye bünyesinde gösterilere müdahale için özel birliklerin kurulmasını öngören tasarı, güvenlik güçlerine görev sırasında kameralar kullanarak insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştirilen tasarı, diğer yandan güvenlik güçlerinin görsellerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngörüyor.

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OTORİTER REJİM

Polis sendikaları tarafından beğenilen ancak uluslararası kuruluşlar, medya temsilcileri, aktivistler muhalefet başta olmak üzere toplumun birçok kesiminden tepki alan yasa tasarısı "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin otoriter sürece kayma hevesi" şeklinde değerlendiriliyor.

Başbakan Jean Castex ise parlamentoda oylama öncesi yaptığı konuşmada, yasa tasarısının "mükemmel şekilde" hazırlandığını savundu.

Tasarının kabul edilmesiyle polis memurlarının görüntülerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesinin engelleneceğini öne süren Castex, devam edecek parlamento oturumlarında tasarının daha netlik kazanacağını iddia etti.

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