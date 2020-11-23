Fransa'da sokaklar karıştı

Fransa’da sarı yelekliler ve güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtları gösteriler düzenlerken başkent Paris ve Rennes’deki eylemlerde olay çıktı. Ülkede sarı yelekliler, gösterilerinin ikinci yılında Paris’te ve çeşitli kentlerde yeniden sokaklara indi. Paris’te Eyfel Kulesi yakınlarındaki Trocadero Meydanı’nda toplanan binlerce sarı yelekli ve gösterici, tartışmalı güvenlik yasa tasarısını ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etti. Eylemciler, “Özgürlüklerimizi geri verin”, “Silahlarınıza karşı kameralarımız”, “Hitler Cumhuriyeti’ne doğru yürüyüş”, “Macron ve (İçişleri Bakanı Gerald) Darmanin bizi korumuyor” yazan pankartlar taşıdı. Eyleme, gazeteciler, bazı sendikalar ve insan hakları alanında çalışmalar yapan kuruluşlar da katıldı. Rennes’deki eylemde de güvenlik güçleri ile protestocular arasında gerginlik yaşandı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Fransa’nın Lille, Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Annecy, Lorient ve Le Havre gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

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Sarı yelekli eylemci Maya Duhema yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin taleplerinin değişmediğini, Macron yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini istediklerini söyledi. Duhema, sadece sarı yelekliler değil Fransız halkının da bu şekilde düşündüğünü belirterek, “Totaliter ve neredeyse diktatör bir devlet haline geliyoruz. Şimdi polis bize kötü muamelede bulunduğu zaman şikayet etme ve kendimizi savunma hakkımız olmayacak” yorumunda bulundu. Güvenlik yasa tasarısını protesto eden Alain Trautmann, tasarıyı hazırlayan Macron yönetimini “otoriter” olarak tanımladı. Soyadını vermeyen Mathilde de tasarıyı “tehlikeli” ve “özgürlükleri kısıtlayıcı” bulduğunu anlattı. Bu tasarıyla “baskı uygulama ve polisin işlediği suçları gizlemenin” hedeflendiğine dikkati çeken Mathilde, Macron yönetiminin sağlık alanındaki olağanüstü halden (OHAL) faydalanarak tasarıyı hazırladığını aktardı.

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