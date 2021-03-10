​Fransız büyükelçi Sincar'da 100 yataklı hastane temeli attı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru tehlikesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı harekatlarıyla ortadan kaldırıldı. Mehmetçik'in önünden kaçan PKK'lı teröristler Fırat'ın doğusuna geçerek Sincar bölgesine yerleşti. İkinci Kandil olarak da adlandırılan Sincar'a, batı ülkelerinin yatırım ve yardımları devam ediyor.

DÜNYA Fransa’da terör örgütü PKK yandaşlarından Boğaziçi’ne destek eylemi

"Paris'tekinden farkı olmayacak"

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre; ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah ve tıbbi yardımları açıktan yaptığı sevkiyatların yanında, bölgeye yeni bir hastane de inşa ediliyor. Dün Sincar'da, Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert'in de katılımıyla 100 yataklı bir hastanenin temeli atıldı.

Aubert, burada yaptığı açıklamalarda, hastanenin Paris'tekinden farklı olmayacağını, Sincar için farklı planları olduğunu ve yapacakları yatırımlarla Sincar'ı yapılandıracaklarını söyledi.

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DÜNYA Fransa'da teröre destek verenlere parti ve sendika üyeliği yasak

Fransız Büyükelçi Aubert, tören sonrasında örnek ameliyat odasını inceledi, hastane kitabesine harç koyarak hatıra fotoğrafı çektirdi.