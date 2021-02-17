Fransa'da teröre destek verenlere parti ve sendika üyeliği yasak

Fransa'da terörle mücadele yasasında kabul edildi. Yasanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise teröre destek verenlere karşı uygulanacak katı yükümlülükler.

HALKLA TEMAS EDEMEYECEKLER

Fransız meclisinde kabul edilen yasaya göre terörle ilişkili kişiler halka temas haline olacakları bir meslek yapamayacak.

PARTİ VE SENDİKALARDA YER ALAMAYACAKLAR

Yasaya göre terörle bağlantısı olan kişilere halkla temas halinde olacak görev ve yetkiler verilmeyecek. Bu kişiler aynı zamanda parti, dernek, kulüp, birlik veya sendikalarda yer alamayacak. Yasada yer alan başka bir madde de resmi görevlilere yönelik tehdit ve şiddet gibi davranışlara yönelik. Görevli kişileri tehdit eden veya şiddet uygulayan kişilere 75 bin euro para cezası verilecek.

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