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Dünya İşte Fransanın Libya günahları İstikrarı baltalıyor, terör ve darbeye destek veriyor
AVRUPA

İşte Fransa’nın Libya günahları: İstikrarı baltalıyor, terör ve darbeye destek veriyor

Libya’da Muammer Kaddafi yönetiminin kanlı bir süreçle yıkılmasında başrolü oynayan Fransa, ülkede devam eden iç savaş ve kaosun da baş sorumlularından. Fransız gizli servisi ve özel kuvvetlerinin, Libya’da terör örgütü lideri Hafter’e destek amacıyla operasyonlar düzenlediği biliniyor. Öte yandan Paris, BAE’nin Hafter’e gönderdiği tonlarca silah ve askeri araç konusunda ise suspus.

Sernur Yassıkaya Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Darbeci Hafter
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Darbeci Hafter

Fransa’nın başta Libya olmak üzere Afrika ülkelerini hedef alan operasyonlarında artan ivme dikkatlerden kaçmıyor. Bölgedeki istikrarsızlığın ve büyüyen terör ortamının baş müsebbiplerinden olan Paris, darbeci yönetimlere ve yapılara desteğiyle de öne çıkıyor. Bu siyasetin en önemli parçası Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) devirmeyi hedefleyen terör örgütü lideri Hafter’e Fransa tarafından sağlanan siyasi, askeri ve istihbari destek. 2011 yılında Muammer Kaddafi yönetiminin yıkılmasına ve ülkenin kaosa sürüklenmesine sebep olan müdahalenin tetikçisi olan Paris, o günden bugüne Libya’nın istikrarlı bir yönetime kavuşmasının önündeki en büyük engellerden biri. Kimi iddialara göre Kaddafi’nin öldürülmesinde de Fransa’nın birinci elden sorumluluğu var. Yine Fransa yönetimi Kaddafi döneminden kalan ve Libya halkına ait olan milyarlarca dolara el koymuş durumda. Paris yönetimi her ne kadar inkar etse de son yıllarda ortaya çıkan kanıtlar, Fransa’nın darbeci Hafter’e açık destek verdiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösteriyor. Paris, bu yolla hem Libya’nın petrolüne el koymayı hem de Afrika kıtasındaki sömürge düzenini devam ettirmeyi hedefliyor.

GİZLİ OPERASYONLAR MEDYADA

Fransız gazetesi Le Monde Şubat 2016 tarihinde, Fransa’nın Libya’da gizli operasyonlar düzenlediğini ortaya çıkardı. Fransız istihbaratı ve özel birliklerinin, “terörle mücadele” kılıfı altında Hafter’in işgal altında tuttuğu doğu bölgesine konuşlandığı aynı tarihlerde Fransız medyasında yazıldı.

Paris’in dostu yenildi: Fransız basını Hafter'in yenilgisini böyle kabul etti
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Paris’in dostu yenildi: Fransız basını Hafter'in yenilgisini böyle kabul etti

FRANSIZ HÜKÜMETİNDEN İTİRAF

Temmuz 2016’da üç Fransız gizli servis mensubunun Bingazi’nin güneyinde bir helikopterin düşürülmesi sonucu hayatını kaybetmesi, Fransa’nın ülkedeki askeri varlığını resmen kabul etmesine sebep oldu. Hafter terör örgütünün helikopterin teknik arıza sonucu düştüğü ve içinde sadece Libyalıların bulunduğunu savunmasına rağmen dönemin Fransa hükümet sözcüsü, Fransız gizli servisinin Libya’da operasyonlar gerçekleştirdiğini teyit etti.

TUNUS’TA YAKAYI ELE VERDİ

Fransız gizli servisi ve özel kuvvetlerinin Libya’da Hafter saflarında düzenlediği operasyonlar ifşa olmasına rağmen faaliyetlerine devam ettiği, üç yıl sonra Tunus’ta yakayı ele vermeleriyle bir kez daha teyit edildi. Nisan 2019 tarihinde, Libya’dan Tunus’a geçmek isteyen, silahlı 13 Fransız diplomatik pasaportlarıyla birlikte Tunus güvenlik güçlerince ele geçirildi. Yakalanan 13 kişinin de Fransız istihbarat teşkilatı üyesi olduğunu açıkladı.

HAFTER’E İHA DESTEĞİ

Tunus’tan yayın yapan bir haber sitesi de Libyalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız askeri danışmanların Halife Hafter’in Trablus’a yönelik başlattığı askeri operasyona destek verdiğini ileri sürdü. “Tunus Şimdi Ağı” isimli internet sitesi, Fransız askeri danışmanlarının Trablus’a 75 kilometre uzaklıkta, o dönem Hafter’in elinde bulunan Giryan kentinde bulunduğunu, “insansız askeri hava araçlarıyla inceleme yaparak bu bilgileri Hafter güçlerine aktardığını” yazdı.

GİRYAN’DA ANTİ-TANK FÜZELERİ

Javelin anti-tank füzeleri
  • UMH güçlerinin Hafter’e karşı başlattığı operasyon sonucu Temmuz 2019’da Hafter’den geri alınan Giryan kentinde Fransız ordusuna ait javelin anti-tank füzelerinin ele geçirilmesiyle, Libya’da Paris’e bir kez daha suç üstü yapıldı. Fransız Savunma Bakanlığı füzelerin kendisine ait olduğunu “terörle mücadele operasyonları yürütmek üzere görevlendirilen bir Fransız askeri biriminin kendini koruması” bahanesini öne sürerek kabul etmek zorunda kaldı.

Avrupa’dan Hafter’e skandal ziyaret
DÜNYA
Avrupa’dan Hafter’e skandal ziyaret

Üç maymunu oynuyor

Fransa yönetimi, Libya’ya yönelik silah ambargosunu pekçok kez deldiği ispat edilen Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ve Hafter saflarındaki Rus paralı askerlerinin ülkedeki faaliyetleri karşısında üç maymunu oynuyor. BAE darbeci Hafter’e, Ürdün ve Mısır üzerinden tonlarca askeri malzeme, araç ve mühimmat taşırken, ülkenin doğusunda işgal altında tuttuğu üslerden de meşru hükümet güçlerini ve sivil halkı hedef alan SİHA saldırıları düzenliyor. Son dönemde Rusya’nın Libya’nın doğusunda arttığı iddia edilen askeri varlığına ise bir NATO üyesi olan Fransa’nın ses çıkarmaması dikkatlerden kaçmıyor.

Afrika’da istenmeyen ülke

  • Afrika’yı sömürgeleştiren Batılı güçlerden biri olan Fransa, günümüzde kıtada varlığı istenmeyen ülkelerin başında geliyor. Sömürge günleri geride kalsa da Paris, Afrika’daki varlığını farklı kılıflarla sürdürmeye çalışıyor. Bu kılıfların başında ise “terörle mücadele” adı altında kıtanın stratejik Sahel bölgesinde askeri varlığını artırması geliyor. Sahel bölgesi ülkeleri ise Fransız askeri varlığının bölgede terörü ve istikrarsızlığı arttırdığını iddia ediyor. Senegal, Moritanya, Çad, Mali, Nijer ve Burkina Faso gibi ülkeler Fransa’nın bölgenin kaynaklarını sömürmeye yönelik politikalarına son dönemde yüksek sesle karşı çıkmaya başladı. Pekçok ülkede Fransız askeri varlığının sonlandırılmasını ve Fransız sömürge mirasının kaldırılmasını talep eden protesto gösterileri de düzenlenmekte.

Fransızlar Libya'nın darbeci generali Hafter'e 'siyasi cesaret ödülü' verdi
FOTOĞRAF 14
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Fransa'da yayın yapan Politique Internationale adındaki bir gazete, yılın siyasi cesaret ödülünü Libya'nın darbeci generali Hafter'e verdi.
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Fransa'da yayın yapan Politique Internationale adındaki bir gazete, yılın siyasi cesaret ödülünü Libya'nın darbeci generali Hafter'e verdi.
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Gazete, darbeci general Hafter'in uluslararası terörizme karşı mücadele ettiğini savundu.
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1978 yılından bu yana ödül veren gazetenin bu ilanı hem alay konusu oldu hem de tepki ile karşılandı.
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Fransa'nın Libya'daki savaşta Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte darbeci Hafter'i desteklediği herkesin malumu.
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Giryan başta olmak üzere Hafter güçelerine ait silah depolarında Fransız ordusuna ait füzeler ve silahlar çıkmıştı.
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Öte yandan, Batılı asker ve iş adamlarının darbeci Hafter'i 10 milyonlarca dolar dolandırdığı ortaya çıktı.
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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Batılı paralı askerler ve işadamları tarafından 10 milyonlarca dolar dolandırıldığı, satın alınan askeri araç ve hizmetlerin teslim edilmediği belirtildi.
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Independent gazetesinin haberine göre, 76 yaşındaki Hafter, bir saldırı helikopteri, bir keşif uçağı ve bir deniz devriye gemisi için kamu kaynakları ile destekçilerinin parasından 55 milyon dolar harcadı.
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Son zamanlarda ortaya çıkan gizli bir BM soruşturmasına göre, 2'si eski deniz piyadesi olan 5 İngiliz ile 12 Güney Afrikalı, 2 Avustralyalı ve 1 de ABD'liden oluşan 20 kişilik yabancı paralı asker grubuna geçen haziran ayında deniz saldırı gücü oluşturması için kişi başı en az 120 bin dolar ödendi.
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Türkiye'den Libya'ya gidecek gemilerin bulunması ve durdurulmasıyla görevlendirildiğine inanılan ekip, Libya'ya varışlarından sadece günler sonra 2 şişme botla Malta'ya kaçtı.
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Gazeteye konuşan diplomatlar, grup ile Hafter arasında askeri donanım ve hizmetlerin değeri konusunda sorun yaşandığı, 80 milyon dolar ödenmesine rağmen araç ve hizmetlerin toplam bedelinin 30 milyon dolardan biraz fazla olduğunu söyledi.
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Kaynaklar, BM soruşturmasında Hafter'in değeri 14 milyondan fazla olmayan ve istemediği 6 eski helikopter aldığının tespit edildiğini belirtti.
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Hafter'in ilk kez dolandırılmadığı, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen bir başka olayda da Amerikalı bir iş adamına deniz devriye gemisi için 6,5 milyon dolardan fazla para ödense de geminin Libya'ya hiç ulaşmadığı yazıldı.
Fransızlar Libya'nın darbeci generali Hafter'e 'siyasi cesaret ödülü' verdi
Libya'da darbeci general Hafter'in en büyük siyasi destekçisi konumundaki Fransa'dan bir skandal geldi. Fransa merkezli Politique Internationale gazetesi, yılın siyasi cesaret ödülünü Libya'nın darbeci generali Hafter'e verdi. 1978 yılından bu yana ödüller veren gazete, Hafter'in terörle mücadele ettiğini savundu.
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