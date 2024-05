Gazze kasabı Netanyahu nasıl tutuklanacak? Dünya bu kararı bekliyor

Yaklaşık 15 gün önce başlayan ve Amerika'nın neredeyse her eyaletine yayılan Gazze gösterilerinde polisin sert müdahalesi göze çarpıyor. New York'da bulunan Columbia Üniversitesi'nin öğrencileri Hamilton Hall'de protestolarına devam ederken sert müdahale ile karşılaştı. New York Polisi (NYPD), özel birlikler eşliğinde alana girerek öğrencileri bölgeden çıkarttı. Oldukça fazla sayıda ekiple gelen polislerin Filistin bayraklarını yere attıkları dikkatlerden kaçmadı.