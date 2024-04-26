Netanyahu ve Galant tutuklanabilir

İşgalci İsrail'in Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva, Genelkurmay'a sunduğu bir mektupla istifa etti. 7 Ekim'de, şefi olduğu istihbarat departmanının görevini yerine getiremediğini belirten Haliva'nın 6 buçuk ay aradan sonra istifa etmesi, katil İsrail'in, Hamas karşısında başarısız olduğunu kabul etmesinin bir göstergesi olarak görüldü.