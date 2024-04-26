Netanyahu ve Galant tutuklanabilir

İsrail Ulusal Güvenlik Meclisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama kararı çıkarması ihtimalinden endişe ediyor. Konuya dair İsrail medyasında yer alan haberlerde, Meclis'in UCM tarafından tutuklama kararı çıkarılması ihtimalini tartışmak üzere bir toplantı yaptığı aktarıldı. Kanal 13 ise toplantıdan "acil önlem" kararı çıktığını öne sürdü. Öte yandan, UCM'nin konuya ilişkin ilk oturumunu bugün gerçekleştirmesi bekleniyor.
Yoav Gallant, Binyamin Netanyahu, Herzi Halevi.
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2 saat önce