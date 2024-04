Gazze’de vuracağı 36 bin hedef daha var

Gazze’de 33 bin kişiyi öldürerek barbarlıkta sınıf atlayan İsrail, yapay zeka tabanlı Levander isimli bir teknoloji ile binlerce kişiyi öldürdü, on binlerce kişiyi ise suikast yapılacak kişi olarak işaretledi. İsrail’in ordu ile yapay zekayı entegre eden İstihbarat birimi “Unit 8200”’ün başında olan, "Tuğgeneral Y.S", 2021’de yazdığı bir kitap sonrası Levander’i kurması için görevlendirildi. Levander, binlerce veriyi saniyeler içinde işleyip Filistinlileri hedef olarak gösteriyor. Levander’e yardımcı olması için “Where is Dady” ve “The Gospel” isimli iki yapay zeka sistemi daha İsrail ordusuna hizmet ediyor. Where is Dady, Levander’in işaretlediği hedefleri takip ediyor. The Gospel ise vurulacak bina ve alt yapı sistemlerini işaretliyor.





37 BİN HEDEF BELİRLEDİ

İsrail merkezli “+972 Magazine”e konuşan Birim 8200’de görevli 6 istihbarat yetkilisi, yapay zeka tabanlı katliam makinası hakkında bilgi verdi. İstihbarat yetkililerine göre Levander, Gazze savaşının baş aktörü oldu. Levander, Hamas mensubu olarak sınıflandırdığı kimseleri bombalanacak hedef olarak işaretledi. Kaynaklara göre makine, Gazze'deki hemen hemen her kişiye 1'den 100'e kadar puan vererek onların militan olma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu ifade belirledi. Savaşın ilk birkaç haftasında, Levander tarafından, bombalanmak üzere 37 bin hedef tespit edildi. İsrail ordusu da Levander’in belirlediği hedeflere, “Komutanından emir alıyormuşçasına” tereddüt etmeden saldırdı. 6 aylık süreçte belirlenen 37 bin hedeften sadece bininin vurulduğunu söyleyen kaynak, “Hazırda bekleyen 36 bin hedef daha var” dedi.





YÜZDE 10 HATA PAYI VAR

İsrail ordusu, yapay zekanın belirlediği ölüm listesini kontrol etmedi. Ancak konuya ilişkin bilgi veren bir istihbarat yetkilisi, Levander’in sadece 20 saniyede hedefini belirlediğini ve yüzde 10’luk bir hata payı olmasına rağmen İsrail’in tereddütsüz belirlenen hedefe saldırı düzenlediğini kaydetti. Ölüm makinesinin yaş farketmeksizin Hamas’la bağıntılı kişileri işaretlediğini belirten yetkili, bazı zamanlarda sistemin Hamas’la zayıf bağlantılı kişileri işaretlediğini, bazen de hiç bağlantısı olmayan kişileri potansiyel hedef olarak gösterdiğini belirtti. İsrail ordusu ise işaretlenen hedefleri sorgulamadan, özellikle geceleri evlerindeyken ve aile bireyleri yanlarındayken bombaladı. “Hedefin akşam 20.00'de evde olduğunu anladık. Sonunda hava kuvvetleri saat 03.00'te evi bombaladı” diyen istihbaratçı, “Sonra da ailesiyle birlikte başka bir eve taşınmayı başardığını öğrendik. Bombaladığımız binada çocuklu iki aile daha vardı. Yanlışlıkla onlar öldü” dedi.





LEVANDER’İN LİSTE HAZIRLAMASI İÇİN HAZIRLIK

Kan donduran ifadeler kullanan istihbaratçılar, işleyişi şu şekilde anlattı: “Binlerce insanı evlerinden çıkardık. Levander onları eledi ve hedefleri belirledi. Sonra biz de hava kuvvetlerine hedefleri bildirdik ve Filistinlilerin evlerine dönmelerine müsaade ettik. Sabah beşte Where is Dady’nin hedefin evde olduğunu bildirmesiyle hava kuvvetleri Hamas’lının evini havaya uçurdu.”





WHERE IS DADY TAKİP EDİYOR

Evlere yapılan saldırılar ise başka bir yapay zeka sistemi olan “Where is Dady’nin” (Babam nerede) komutuyla gerçekleştirildi. Konuya ilişkin bilgi veren başka bir istihbarat yetkilisi, Levander’in işaretlediği kimselerin, “Where is Dady” ile takip edildiğini ve bu kişi evine ulaştığında sistemin “vur emri” verdiğini ifade etti. “IDF (İsrail ordusu) Hamas’lıyı öldürmekle ilgilenmiyor” diyen yetkili, “Biz direk evlerini bombalamayı önceliyoruz. Çünkü bu daha kolay. Where is Dady bunun için tasarlandı” sözleriyle, vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, savaşın ilk ayında ölenlerin yarısından fazlası - (6.120 kişi ) 1340 aileye mensuptu. Bu kişiler evlerindeyken katledildi. Söz konusu kıyımın ana nedeni ise Levander-Where is Dady ortaklığı.





THE GOSPEL BİNALARI İŞARETLİYOR

Levander, takip uygulaması “Where is Dady” dışında “The Gospel” isimli başka bir yapay zeka ile bilgi paylaşımında bulunuyor ve birlikte çalışıyor. The Gospel Levander’den farklı olarak, binaları ve vurulacak altyapı tesislerini işaretliyor. Levander ise vurulacak insanları belirliyor ve ölüm listesine yazıyor. Başka bir istihbarat yetkilisi, İsrail’in Levander, Gospel ve Where is Dady ile belirlediği hedefleri aptal (güdümsüz) bombalarla vurduğunu kaydetti. “Güdümlü bombalar değersiz insanlar için çok pahalı” diyen istihbaratçı, güdümsüz bomba ile binayı vurmanın daha kolay ve ucuz olduğunu, çöken bina ile hedefin elemine edilebileceğini aktardı.





HEDEF BAŞI 20 SİVİL İZNİ

Levander’in Hamas mensubu olduğunu iddia ettiği kişilerin evlerinin bombalandığını ve aileleri ile yok edildiğini kaydetti. İki istihbarat yetkilisine göre Levander’in işaretlediği düşük rütbeli Hamas mensubu için ordu, 15 ila 20 sivilin öldürülebileceğine dair yazı yolladı. Uygulamanın Gazze Savaşı ile başladığı, üst düzey bir Hamas yetkilisi için 100’den fazla sivilin öldürülmesine müsaade edildiği belirtildi.





ALGORİTMA ÇOCUKLARI DA İŞARETLİYOR

İlerleyen günlerde ise zayiat olarak kabul edilen sivil ölümlerinin çocuk da olabileceği bildirildi. İlk hafta sivil kaybı önemsemeden Levander’in gösterdiği hedeflere saldırdıklarını belirten bir istihbaratçı, “Tepkiler üzerine bir hafta sonra ikincil hasarlara ilişkin kısıtlamalar başladı. Hedef yanında izin verilen öldürebilecek sivil sayısı 15'ten 5'e düştü” dedi. Bu durumun işleri zorlaştırdığını belirten istihbaratçı, “Bu da saldırmamızı gerçekten zorlaştırdı. Çünkü tüm aile evde olsaydı bombalayamazdık. Daha sonra rakamı tekrar yükselttiler” diye konuştu.





SAVAŞI FIRSAT BİLDİLER

İstihbaratçılara göre Levander’in kullanımı savaştan önce uygun görülmüyordu. Yapay zeka yerine İsrail istihbaratı hedef belirliyor, takibi sağlıyor ve doğru zamanda saldırı emrini veriyordu. Sivil kayıp ise sadece üst düzey Hamas yetkililerinin hedef alınacağı zamanlarda önemsenmiyordu. Ancak savaşın ikinci haftasında yapay zekanın kullanıma alındığını belirten kaynaklar, İsrail güçlerinin, “Yapay zekanın orduya entegrasyonu” için çatışmaları fırsat olarak gördüğünü dile getirdi.





SADECE ERKEK Mİ DİYE BAKIYORUZ

Düşük rütbeli hedeflere “çöp hedefler” diyen istihbaratçı, “Levanderin onları seçmesi ve bizim onları vurmamız başta beni şaşırtıyordu. Eskiden caydırıcılık olsun diye boş binaları bombalardık. Bu hedeflerin vurulmasının daha caydırıcı olduğunu fark ettim” dedi. İsrail birimlerinin Levander’in belirlediği hedefi araştırmadığını kaydeden istihbaratçı, “Sadece Levander’in seçtiği kişi erkek mi diye bakıyorduk. 20 saniye seslerini dinlerdik. Çünkü Hamas’ın kadın kanadı yok. Başka doğrulama yapmadan saldırı emrini veriyorduk” dedi.





İSTİHBARATÇILAR DA HEDEF GİRİYOR

Levander’in hata payının olduğunu kabul eden kaynak, ordunun sivil kayıp konusunda sıfır hata politikası benimsemediğini itiraf etti. “Bir kişinin canını almak için makinaya ne kadar güvenebilirsiniz” diyen istihbarat görevlisi, “Levander Gazze’de polisleri, sivil savunma çalışanlarını, militanların akrabalarını, hedeflenen kişiyle aynı ada sahip kişileriya da öldürülen bir Hamas mensubunun telefonunu kullanan Filistinlileri de işaretliyordu” ifadelerini kullandı. Vur emrinin düşük rütbeliler tarafından da verilebildiğini ifade eden istihbaratçı, “İzlediğimiz hedef sayısı azalmıştı. Ben de Levander’e kendi insiyatifimle bin 200 hedef ekledim. Hepsini vurduk” dedi.