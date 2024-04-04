İsrail vurdu yardımlar durdu

İsrail’in yardım çalışanlarını öldürmesi sonrası, bölgede faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşları, güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini askıya aldı. Orta Doğu, Batı Şeria, Gazze, Lübnan ve Ürdün’de faaliyet gösteren ABD merkezli insani yardım kuruluşu American Near East Refugee Aid (Anera), saldırı sonrası Gazze’deki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Anera’dan yapılan açıklamada, kendi çalışanlarının da öldürüldüğünü belirten kuruluş, “WCK çalışanlarının öldürülmesinin, Anera çalışanı Mousa Shawwa'nın hala açıklanamayan ölümünün üzerinden bir ay geçmeden gerçekleşmesi ve çok sayıda başka yardım çalışanının ve ailelerinin hayatını kaybetmesi, ekibimizin yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılmasının artık mümkün olmadığı sonucuna varmasına yol açmıştır. Personelimizin ve ailelerinin güvenliği için Anera'nın Gazze'deki çalışmalarını askıya alıyoruz” denildi.
BAE YARDIM KORİDORUNDAN ÇEKİLDİ
Anera, Gazze’de görev alan çalışanların ilk kez çalışmaya devam edemeyeceklerini belirttiğini vurgulayarak, “Gazze'deki meslektaşlarımız ilk kez, 200'den fazla yardım görevlisinin insani yardım ulaştırırken öldürülmesiyle karşı karşıya kaldıkları benzeri görülmemiş koşullar altında çalışmaya devam edemeyeceklerini ifade ettiler” ifadeleri kullanıldı. Anera, WCK ile işbirliği içerisinde günde 150 bin öğün yemek dağıtıyordu. Diğer yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Gazze’ye açılan yardım koridoruna destek veren ülkeler de güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini askıya alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail bölgedeki yardım çalışanlarının korunacağına dair güvence verene kadar Gazze'ye giden deniz yardım koridorunda faaliyet göstermeyeceğini açıkladı. Koridor üzerinden Gazze’ye yardım götüren gemiler de saldırı sonrası Güney Kıbrıs’a geri döndü.