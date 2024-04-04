İsrail vurdu yardımlar durdu

İsrail’in yardım çalışanlarını öldürmesi sonrası, bölgede faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşları, güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini askıya aldı. Orta Doğu, Batı Şeria, Gazze, Lübnan ve Ürdün’de faaliyet gösteren ABD merkezli insani yardım kuruluşu American Near East Refugee Aid (Anera), saldırı sonrası Gazze’deki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Anera’dan yapılan açıklamada, kendi çalışanlarının da öldürüldüğünü belirten kuruluş, “WCK çalışanlarının öldürülmesinin, Anera çalışanı Mousa Shawwa'nın hala açıklanamayan ölümünün üzerinden bir ay geçmeden gerçekleşmesi ve çok sayıda başka yardım çalışanının ve ailelerinin hayatını kaybetmesi, ekibimizin yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılmasının artık mümkün olmadığı sonucuna varmasına yol açmıştır. Personelimizin ve ailelerinin güvenliği için Anera'nın Gazze'deki çalışmalarını askıya alıyoruz” denildi.