Katil İsrail saat başı 4 Filistinli çocuğu ölüyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk.
Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve hâlen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu da Gazze'deki toplam kayıp sayısının yüzde 70'ine tekabül ediyor.
Ayrıca Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana 710'u çocuk 1620 Filistinli zorla yerinden edildi, 500'ü 7 Ekim'den itibaren olmak üzere 1085 çocuk gözaltına alındı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti.
- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 37 Filistinlinin öldüğü, 75 bin 668 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.