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Katil İsrail saat başı 4 Filistinli çocuğu ölüyor

Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

14:35 - 4/04/2024 Perşembe
AA
Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve hâlen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve hâlen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor.
Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun,
"5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü"
öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin yayımladığı rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk.


Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor.


Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve hâlen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu da Gazze'deki toplam kayıp sayısının yüzde 70'ine tekabül ediyor.


Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 117'si çocuk 455'ten fazla Filistinliyi öldürdü, 724'ü çocuk 4 bin 700 Filistinliyi yaraladı.

Ayrıca Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana 710'u çocuk 1620 Filistinli zorla yerinden edildi, 500'ü 7 Ekim'den itibaren olmak üzere 1085 çocuk gözaltına alındı.


Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti.


  • Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 37 Filistinlinin öldüğü, 75 bin 668 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.



#İsrail
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