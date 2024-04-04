Katil İsrail saat başı 4 Filistinli çocuğu ölüyor

Çoğunluğu gençlerden oluşan “Open Rafah” ekibi, Gazze’ye insani yardım tırlarının ulaştırılmasını sağlayan Refah Kapısı’nın açılması için iki buçuk aydır her gün nöbet tutuyor. 22 yaşındaki Beyza Binici, “Allah ahirette ‘Gençliğinizi nerede harcadınız?’ diye soracak. Bundan dolayı bugün bu nöbetteyim” diyor. “Buraya beni vicdanım, insanlık onurum getirdi” ifadelerini kullanan 32 yaşındaki Safiye Yıldırım ise “Oradaki insanların açlıktan ölmesinin insanlığa aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu eylemi bunun için yapıyoruz" şeklinde konuşuyor.