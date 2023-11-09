Gazze'deki hükümetten çağrı: Çok geç olmadan bölgeyi kurtarın

ABD'li yazar ve eski istihbarat subayı Scott Ritter, Hamas’a “terör örgütü” denilmesini kabul etmeyeceğini söyledi. Cyrus Janssen’in YouTube kanalında katıldığı yayında, Hamas’a “terörist” denilecekse İsrail’e de “terörist” denilmesini gerektiğini savunan Ritter, şu ifadeleri kullandı: Hamas'ın 7 Ekim'de bir terör örgütü olduğu fikrini kabul etmeyeceğim. Askeri bir saldırı gerçekleştiriyorlardı ve İsrail'in yaptığından çok daha hassas ve çok daha az yan hasarla gerçekleştirdiler. Eğer Hamas'a terör örgütü diyecekseniz o zaman Gazze üzerinde uçan ve 1000'den fazlası çocuk olmak üzere 6500 Filistinli sivili öldüren bombaları ayrım gözetmeksizin atan her İsrailli pilot da teröristtir. Eğer onlar teröristse, İsrail ordusunun yeşilini giyen herkes teröristtir ve her İsrailli politikacı teröristtir. İsrail'i “terörist” olarak adlandırmak, Hamas'ı terörist olarak adlandırmaktan daha doğrudur.