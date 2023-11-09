Gazze'de süreli ateşkes kararı: ABD 'İsrail her gün 4 saat ara verecek' diyerek duyurdu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırım saldırıları sürüyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, işgalci İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini duyurdu.
"Sahilden koridor açılacak"
İngiliz basını: Amaç Gazzelilerin güneye gitmesi
İngiliz medya kuruluşu Sky News, söz konusu kararın Gazzelilerin güneye gidişini kolaylaştırmak için alındığını açıkladı.
"ABD, hala ateşkesi desteklemiyor"
Öte yandan ABD'nin her gün en az 150 insani yardım kamyonunun Gazze'ye girişini görmeyi hedeflediği belirtildi.