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Dünya

Gazze'de süreli ateşkes kararı: ABD 'İsrail her gün 4 saat ara verecek' diyerek duyurdu

Beyaz Saray, işgalci İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde her gün çatışmalara 4 saat ara vereceğini ve insani yardım gidecek bölgelere askeri operasyon yapmayacağını duyurdu. İngiliz medya kuruluşu Sky News, söz konusu kararın Gazzelilerin güneye gidişini kolaylaştırmak için alındığını açıkladı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:40 - 9/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 19:01 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırım saldırıları sürüyor.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik soykırım saldırıları sürüyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, işgalci İsrail ordusunun Gazze’deki saldırılarına günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini duyurdu.

"Sahilden koridor açılacak"

"Dört saatlik ateşkesin ne zaman olacağı her gün 3 saat önceden bildirilecek."
diyen Kirby,
"Bu süre içerisinde ilgili bölgelerde saldırı olmayacak, Gazze güneyine giden mevcut koridorun yanı sıra birde sahilden koridor açılacak."
ifadelerini kullandı.

İngiliz basını: Amaç Gazzelilerin güneye gitmesi

İngiliz medya kuruluşu Sky News, söz konusu kararın Gazzelilerin güneye gidişini kolaylaştırmak için alındığını açıkladı.

"ABD, hala ateşkesi desteklemiyor"

Haberde,
"Kirby, Amerika'nın Gazze'de ateşkesi hala desteklemediğini söyledi. Biden yönetiminin sivillerin çatışmalardan kaçması için ikinci bir yol sağladığını ifade etti."
denildi.

Öte yandan ABD'nin her gün en az 150 insani yardım kamyonunun Gazze'ye girişini görmeyi hedeflediği belirtildi.



#ABD
#Beyaz Saray
#Gazze
#İsrail
#Ateşkes
32 dakika önce
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