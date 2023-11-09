Gazze'de süreli ateşkes kararı: ABD 'İsrail her gün 4 saat ara verecek' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündeme ilişkin değerlendirmelerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı da çağrı yaptı. Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Türkiye olarak çağrımız; Yapılan ateşkes ve barış çağrılarının dikkate alınması, sivillere yönelik saldırı ve operasyonların derhâl durdurulması" dedi.