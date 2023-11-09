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Filistinli Büyükelçi Shawesh'ten İsrail'e tepki: Hamas'ın esareti altında değiliz, bu İsrail'in işgali için bir bahane

Filistin'in Abuja Büyükelçisi Abdullah Abu Shawesh, Filistin'in Hamas'ın esareti altında olmadığını ve bunun İsrail'in işgali meşrulaştırmak için kullandığı bir bahane olduğunu söyledi.

18:28 - 9/11/2023 Perşembe
AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 34. gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 34. gününde devam ediyor.

Filistin'in Abuja Büyükelçisi Abdullah Abu Shawesh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Filistin Büyükelçiliği binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Filistinlileri Hamas'tan kurtarmaya çalıştığı iddiasını yalanladı.

Hamas'ın Filistin'deki diğer örgütler gibi İsrail işgaline karşı direndiğini vurgulayan Shawesh, bu nedenle, İsrail'in Hamas'ı yok edemediğini ifade etti.

Shawesh, Hamas'ın İsrail dışında başka hiçbir ülkeye saldırmadığını vurgulayarak,
"(Filistin) Biz Hamas'ın esareti altında değiliz, bu İsrail'in işgalini meşrulaştırmak için kullandığı bir bahane. Beni serbest bırakmak için beni öldürecek misiniz? Eğer Filistinlilere yardım etmenin yolu buysa, bunu kabul edemeyiz."
dedi.
Filistinlilerin Hamas'tan kurtulmak için İsrail'den hiçbir zaman yardım istemediklerini belirten Shawesh, Hamas'ın İsrail işgalinden 20 yıl sonra kurulduğuna dikkat çekti.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız bombardımanlarının, tüm Filistin halkını temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığına işaret eden Shawesh,
"Bu, kurbanlara karşı herhangi bir duygu beslemeden, katledilen insanların, yıkılan evlerin, yaralananların ve benzeri şeylerin sayılarını saymaya alıştığımız çok tehlikeli bir aşamadır."
ifadesini kullandı.

Hamas'ın dış politikasını yöneten Ebu Merzuk'tan tvnet'e özel açıklamalar: Erdoğan'ın cesur tutumu bize güç veriyor
Hamas'ın dış politikasını yöneten Ebu Merzuk'tan tvnet'e özel açıklamalar: Erdoğan'ın cesur tutumu bize güç veriyor

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılarda 33 gün geride kaldı. Hamas’ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk, tvnet'e özel açıklamalarda bulundu. Ebu Merzuk, Aksa Tufanı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "'İsrail ordusunu bu kadar savunmasız görmek sürpriz oldu' ifadelerini kullandı. Savaşı yönetenin ABD olduğunu ve ateşkesinde ABD'nin iradesine bağlı olduğunu belirten Ebu Merzuk, ateşkes için şartları olmadığını, esirler için müzakereye hazır olduklarını belirtti. Ebu Merzuk,, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı ülkelerine ve ABD'ye karşı cesur tutumunun hareketlerini motive ettiğini dile getirdi. Erdoğan'ın 'terör hareketi değil halkını temsil eden bir direniş hareketi' açıklamasından dolayı teşekkür ettiklerinin altını çizen Ebu Merzuk, "Türkiye mazlumların yanındadır" diye konuştu.


#Filistin
#İsrail
#Hamas
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