İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 34. gününde devam ediyor.
Filistin'in Abuja Büyükelçisi Abdullah Abu Shawesh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Filistin Büyükelçiliği binasında düzenlediği basın toplantısında, İsrail hükümetinin Filistinlileri Hamas'tan kurtarmaya çalıştığı iddiasını yalanladı.
Hamas'ın Filistin'deki diğer örgütler gibi İsrail işgaline karşı direndiğini vurgulayan Shawesh, bu nedenle, İsrail'in Hamas'ı yok edemediğini ifade etti.