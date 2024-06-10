Gazze'deki tek oksijen tankı birkaç saat içinde hizmet dışı kalabilir

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tıbbi cihazların çalıştırılabilmesi için yakıt yardımı çağrısında bulunuldu.





Hastaların hayatı tehlikede

Açıklamada, "Gazze kentindeki tek oksijen tankı birkaç saat içinde tamamen devre dışı kalma tehlikesi altında, bu durum onlarca hasta ve yaralının hayatını kaçınılmaz bir şekilde ölümle karşı karşıya bırakıyor" ifadesi kullanıldı.





Oksijen tankına ve ilaçların saklandığı buzdolaplarına elektrik sağlayan jeneratörün çalıştırılması için gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle ilaçların bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.





İsrail ordusunun, Gazze genelinde kara saldırılarını genişletmesi ve çoğunlukla insani yardımların girişi için kullanılan Refah Sınır Kapısı'nı işgal ederek kapatması nedeniyle 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye ulaştırılan tıbbi ve insani yardım miktarında büyük azalma oldu.





Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve baskınlarıyla 160 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 55 sağlık merkezi ile 33 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldü, 84 bin 712 kişi yaralandı.





Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.











