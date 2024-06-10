Katil İsrail ölüm yağdırmaya devam ediyor: Savaş uçaklarının Gazze'de bir evi vurması sonucu 6 kişi öldü

Terör devleti İsrail ordusu Nusayrat'ta içinde insanların bulunduğu 89 evi ve bir binayı bombaladı. Nusayrat'taki saldırıda ölenlerin 64'ü çocuk, 57'si kadın olmak üzere 274 Filistinli can verdi. Gazze'deki hükümet, Nusayrat Mülteci Kampı'nda 274 Filistinlinin ölümüne neden olan dünkü saldırıya katılan İsrail askerlerinin Filistinliler gibi giyindiğini ve 2 sivil araç kullandığını duyurdu.