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Dünya Gerilimde üçüncü perde
AVRUPA

​Gerilimde üçüncü perde

Gerilimde üçüncü perde

Ukrayna’da askeri hareketlilik ve karşılıklı diplomatların sınır dışı edilmesiyle artan Batı-Rusya geriliminde üçüncü perde Rus muhalif lider Navalnıy oldu. ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere açlık grevindeki Navalnıy’ın sağlık durumunun kötüleştiği iddiaları üzerine Rusya’yı hedef alan sert açıklamalar yaptı. Navalnıy destekçileri de yarın gösteriler yapacak.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Gerilimde üçüncü perde
Aleksey Navalnıy

Almanya’da gördüğü tedavi sonrası Rusya’ya döndükten sonra tutuklanan ve cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve her an hayatını kaybedeceğinin iddia edilmesinin ardından ABD ve Avrupa Birliği’nden Moskova’yı hedef alan sözler, Ukrayna ve karşılıklı olarak diplomatların sınır dışı edilmesiyle artan gerilimde üçüncü perde oldu. Batı başkentlerinden yapılan, Navalnıy’ın gerekli tedaviyi alması çağrılarının ardından Rus muhalif lider dün hastaneye kaldırıldı.

ABD'den Rusya'ya: Navalnıy ölürse sizin için sonuçları olur
DÜNYA
ABD'den Rusya'ya: Navalnıy ölürse sizin için sonuçları olur
  • 30 Mart’tan bugüne hapishane şartlarını protesto amacıyla açlık grevi yapan Navalnıy’ın test sonuçlarını inceleyen doktorlar, her an ölebileceğini söylemişti. Öte yandan Rusya’da çarşamba günü ülke genelinde Navalnıy’a destek gösterileri için çağrıda bulunuldu.

Rus muhalif Navalnıy'a ilk müdahaleyi yapan doktor aniden öldü
DÜNYA
Rus muhalif Navalnıy'a ilk müdahaleyi yapan doktor aniden öldü

MEYDANLARDA TOPLANIN ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık “ulusa sesleniş” konuşmasını yapacağı çarşamba günü halkı Navalnıy’a destek vermek için sokağa çağıran muhalif liderin destekçileri, “Şimdi harekete geçme zamanı. Navalnıy’ın sadece özgür kalmasından değil hayatından bahsediyoruz.” çıkışı yaptı. Facebook’tan yapılan çağrıda, “tanıdığınız herkesi çağırın ve meydanlarda toplanın” ifadeleri kullanıldı.

Lavrov Batı’nın Navalnıy’ı bahane ederek kendi içindeki krizi örtmeye çalıştığını savundu
DÜNYA
Lavrov Batı’nın Navalnıy’ı bahane ederek kendi içindeki krizi örtmeye çalıştığını savundu

PUTİN’İ HEDEF ALDILAR

  • ABD ve AB’den de Moskova’ya sert Navalnıy tepkisi geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Navalnıy’ın hapiste ölmesi halinde sonuçları olacağını Rusya’ya ilettiklerini belirtti. Avrupa Parlamentosu’nda bulunan siyasi grupların liderleri de Twitter hesaplarından paylaştıkları ortak mesajda, Navalnıy’a tıbbi destek sağlanmasını istedi ve “Aksi halde kanı daima ellerinizde olacaktır.” sözleriyle Putin’i hedef aldı. Öte yandan dün yapılan AB dışişleri bakanları toplantısı ardından konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Navalnıy’ın güvendiği doktorlara erişimine Rus makamlarının derhal izin vermesi gerektiğini” ifade etti. Toplantıda ayrıca Ukrayna ile tam dayanışma mesajı verildi.

Kremlin Sözcüsü'nden AİHM'in Navalnıy kararına tepki: Yasa dışı
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Kremlin Sözcüsü'nden AİHM'in Navalnıy kararına tepki: Yasa dışı
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