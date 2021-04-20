Almanya’da gördüğü tedavi sonrası Rusya’ya döndükten sonra tutuklanan ve cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın sağlık durumunun kötüye gittiği ve her an hayatını kaybedeceğinin iddia edilmesinin ardından ABD ve Avrupa Birliği’nden Moskova’yı hedef alan sözler, Ukrayna ve karşılıklı olarak diplomatların sınır dışı edilmesiyle artan gerilimde üçüncü perde oldu. Batı başkentlerinden yapılan, Navalnıy’ın gerekli tedaviyi alması çağrılarının ardından Rus muhalif lider dün hastaneye kaldırıldı.

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30 Mart’tan bugüne hapishane şartlarını protesto amacıyla açlık grevi yapan Navalnıy’ın test sonuçlarını inceleyen doktorlar, her an ölebileceğini söylemişti. Öte yandan Rusya’da çarşamba günü ülke genelinde Navalnıy’a destek gösterileri için çağrıda bulunuldu.

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MEYDANLARDA TOPLANIN ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllık “ulusa sesleniş” konuşmasını yapacağı çarşamba günü halkı Navalnıy’a destek vermek için sokağa çağıran muhalif liderin destekçileri, “Şimdi harekete geçme zamanı. Navalnıy’ın sadece özgür kalmasından değil hayatından bahsediyoruz.” çıkışı yaptı. Facebook’tan yapılan çağrıda, “tanıdığınız herkesi çağırın ve meydanlarda toplanın” ifadeleri kullanıldı.

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PUTİN’İ HEDEF ALDILAR

ABD ve AB’den de Moskova’ya sert Navalnıy tepkisi geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Navalnıy’ın hapiste ölmesi halinde sonuçları olacağını Rusya’ya ilettiklerini belirtti. Avrupa Parlamentosu’nda bulunan siyasi grupların liderleri de Twitter hesaplarından paylaştıkları ortak mesajda, Navalnıy’a tıbbi destek sağlanmasını istedi ve “Aksi halde kanı daima ellerinizde olacaktır.” sözleriyle Putin’i hedef aldı. Öte yandan dün yapılan AB dışişleri bakanları toplantısı ardından konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Navalnıy’ın güvendiği doktorlara erişimine Rus makamlarının derhal izin vermesi gerektiğini” ifade etti. Toplantıda ayrıca Ukrayna ile tam dayanışma mesajı verildi.