Güney Afrika'dan 'İsrail'e dost ülkelere' çağrı: Yardımların Gazze'ye ulaşması için bunu yapmalısınız

Bakan Pandor, Danimarkalı mevkidaşı Lars Lökke Rasmussen ile yaptığı ortak basın toplantısında, Gazze'de ateşkes için acil bir karar alınması yolunda her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Bakan Pandor, herkesin derhal ateşkese odaklanması gerektiğini vurgulayarak ateşkes sağlanamadığı takdirde Gazze'de "inanılmaz bir trajedi" yaşanacağı uyarısı yaptı.
"İnsani ateşkes çağrısına destek veriyoruz"
Rasmussen de Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekerek İsrail'in, yardım konvoylarının geçişine izin vermesi gerektiğini vurguladı.
Havadan yardımlar üzerine çalıştıkları bilgisini paylaşan Rasmussen, bu yardımların sınırlı kaldığını aktardı.
Rasmussen, "Gazze'de insani yardım tırlarının geçişi için acil olarak insani ateşkes çağrısına destek veriyoruz." dedi.
UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.
Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.
Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2'nci maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.