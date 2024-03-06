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Dünya

Hamas'ın ateşkes girişimlerine İsrail engeli

Terör devleti İsrail'in saldırıları sürerken, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda ateşkes görüşmeleri de devam ediyor. Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair önerilere cevap verdiklerini belirten Hamdan, "Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir” dedi.

00:32 - 6/03/2024 Çarşamba
IHA
Usame Hamdan
Usame Hamdan

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair önerilere cevap verdiklerini belirterek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir” dedi.


ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair görüşmeler sürerken, Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair önerilere cevap verdiklerini belirterek, İsrail'i ateşkes anlaşmasını geciktirmekle suçladı.

"İsrail birlikleri Gazze'den çekilene kadar esir takası olmayacak"

Verdikleri cevapta, ateşkes sağlanması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden edilmiş kişilerin özellikle kuzeyde bıraktıkları bölgelere geri dönmeleri ve yeterli yardım ile Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının sağlanmasına yönelik taleplerini yeniden teyit ettiklerini aktaran Hamdan, İsrail birlikleri Gazze'den çekilene ve yardımların girişine izin verilene kadar esir takası olmayacağını vurguladı. Hamdan, “Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanana kadar esir değişimi olmayacak. Şartlar yerine getirilmezse esir meselesi masada olmayacak. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir” dedi.

"ABD'nin 'ateşkes' arayışları siyasi bir saçmalıktır"

ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakere sürecinde İsrail'e herhangi bir baskı uygulamadığına dikkat çeken Hamdan, “ABD'nin İsrail'in çatışmaları sadece birkaç haftalığına durdurup sonra yeniden başlatma arayışını desteklemesi siyasi bir saçmalıktır” dedi.

Havadan sağlanan yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarının sadece küçük bir kısmını karşıladığını ifade eden Hamdan, “Washington'a, yardımın bırakılmasından ziyade en önemli şeyin İsrail'e silah tedarikinin durdurulması olduğunu söylüyoruz” dedi.

Hamdan, ayrıca Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze'deki soykırımı durdurmak için ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı.



#Hamas
#Gazze
#Ateşkes
#İsrail
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