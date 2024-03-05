Biden'dan Ramazan ayına kadar Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısı: Anlaşma olmazsa çok tehlikeli olacak

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de pazartesi gününe kadar ateşkes olabileceğine dair bir açıklamada bulunmuştu. Ancak, "Gazze'de bu pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanması konusunda ümitliyim" ifadelerini kullanan Biden bu sözünden çark etti. Biden yaptığı yeni açıklamada, "Umutlar bitmez. Bölge liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Ateşkes muhtemelen bu pazartesi değil ancak halen ümitliyim." dedi.