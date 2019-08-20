Çatışmaların ortasında stratejik nokta: Han Şeyhun

İdlib'in güneyinde bulunan ilçe Han Şeyhun, stratejik açıdan öneme sahip. Rusya destekli Esed rejimi, ilçeyi ele geçirmeye çalışıyor.

Son bir haftadır İdlib'in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçleri, Habit beldesini, Sukeyk ve Teri Tepelerini, Kefreydun ve Sabbağiyye çiftlikleri ile Han Şeyhun ilçesi sınırlarına giriş noktalarından biri olan Fakir Noktası'nı ele geçirdi.

İlçeye batı yönünden kuşatmaya çalışan rejim güçleri, böylece ilçe sınırlarına da 500 metre yaklaşmış oldu.

İran destekli yabancı terörist gruplar ile Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin destek verdiği rejim güçleri, Han Şeyhun'un içinden Halep-Şam M5 otoyolunu da kesmek üzere.

Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü ortak soruşturma misyonu, 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlediğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti. TSK'ya ait gözlem noktası Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Morik'teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.

Birleşmiş Milletler: Endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının neden olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Basın brifinginde konuşan Dujarric, “İdlib’deki şiddet olayları sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da büyük risk teşkil ediyor. BM, Suriye’nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor” diye konuştu.

İdlib hayalet kente döndü

Öte yandan İdlib’e, rejim askerleri tarafından havadan ve karadan saldırılar devam ederken, binlerce kişi Türkiye sınırına yakın olan yerlere kaçıyor.

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Son saldırıların ardından binlerce sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Can korkusu yaşayan siviller, güvenli bölge olarak Türkiye sınırına yakın yerlere göç etmeye başladı.

DÜNYA İdlib'e bir günde 1400 bomba

DÜNYA İdlib'e bir günde 1400 bomba