İsrail’in etrafı tamamen bombalanan ve yıkım arasında kalan Şifa Hastanesi’ni vuracağına yönelik uyarı verdiğini ancak sağlık personelinin alanı terk etmemekte kararlı olduğu vurgulanıyor. Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre her 30 dakikada bir doğum olurken, jeneratörlerin de tamamen durması ile doğan çocukların da ölebileceği belirtiliyor. Bölgede bulunan doktorlar ise zor şartlar altında yaraları sarmaya gazeteciler ise yaşananları dünyaya duyurmaya çalışıyor. Yeni Şafak’a konuşan Şifa Hastanesi Müdürü Doktor Mohammed Abu Salmiya, “Hastane şu an için jeneratörler ile çalışmasını sürdürüyor. Tuzlu sudan arındırılarak elde edilen tatlı su da iyice azaldı. Bu yüzden suyu sadece yaşamsal durumlarda kullanabiliyoruz. İmkânlar çok daraldığı için hastanenin yaşamsal üniteleri dışındaki bölümlerini kapatmak zorunda kaldık. Buraya her dakika onlarca insan geliyor. İlaç yok, elektrik bitti. Gözlerimizin önünde acı çeken insanlara yardım edemiyoruz. Ölümlerini izliyoruz. Yakıt sağlanmadığı takdirde elektriksiz kalan hastane toplu mezara dönüşecek” ifadelerini kullandı.