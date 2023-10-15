İsrail’in etrafı tamamen bombalanan ve yıkım arasında kalan Şifa Hastanesi’ni vuracağına yönelik uyarı verdiğini ancak sağlık personelinin alanı terk etmemekte kararlı olduğu vurgulanıyor. Bölge kaynaklarından edinilen bilgiye göre her 30 dakikada bir doğum olurken, jeneratörlerin de tamamen durması ile doğan çocukların da ölebileceği belirtiliyor. Bölgede bulunan doktorlar ise zor şartlar altında yaraları sarmaya gazeteciler ise yaşananları dünyaya duyurmaya çalışıyor. Yeni Şafak’a konuşan Şifa Hastanesi Müdürü Doktor Mohammed Abu Salmiya, “Hastane şu an için jeneratörler ile çalışmasını sürdürüyor. Tuzlu sudan arındırılarak elde edilen tatlı su da iyice azaldı. Bu yüzden suyu sadece yaşamsal durumlarda kullanabiliyoruz. İmkânlar çok daraldığı için hastanenin yaşamsal üniteleri dışındaki bölümlerini kapatmak zorunda kaldık. Buraya her dakika onlarca insan geliyor. İlaç yok, elektrik bitti. Gözlerimizin önünde acı çeken insanlara yardım edemiyoruz. Ölümlerini izliyoruz. Yakıt sağlanmadığı takdirde elektriksiz kalan hastane toplu mezara dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Temel ihtiyaçlardan mahrumuz

Gazze halkının topraklarını terk etmek istemediğini söyleyen Doktor Rukiye Demir, “Büyük bir soykırım ile karşı karşıyayız. Bugüne kadar olanlardan çok daha farklı bir katliam. Filistin halkı için güvenli koridorlar açılsın. Siyonistler bu kadar barbarlık ederken nasıl olur da hala İsrail bir devlet olarak görülebilir. Buradaki mazlum halk temel ihtiyaçlardan bile mahrum durumda. Fosfor bombası ile yok ediliyorlar” dedi. Gazeteci Yahya Abu Znaid de Gazze’de ekmek bile kalmadığını söyleyerek Batı’nın ikiyüzlülüğünü eleştirdi. Abu Znaid, “Batı’nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gördük. Onlar gerçeği görmüyorlar, istedikleri gibi görmek istiyorlar. İşgalci İsrail tarih boyunca hiçbir saldırısında uluslararası insan haklarını gözetmedi. Siviller için güvenli bir yol açılmalı. Tüm dünya kör, sağır, dilsiz. Ukrayna’da herkes ayaklandı, herkes yardıma koştu. Gazze için kimse kıpırdamadı” şeklinde konuştu.

Hiçbir yere gitmiyoruz

Filistin’de 1968 yılında kurulan ve sağlık hizmetleri veren Filistin Kızılayı (PRCS) da, işgal altındaki Gazze’den İsrail hava saldırılarında yaralanan çocukların görsellerini paylaşarak “Biz gitmiyoruz. İhtiyaç halinde kalıp hizmet edeceğiz” açıklamasını yaptı. PRCS sağlık ekipleri, Gazze’de ambulans hizmetlerine devam ettiklerini vurgulayarak “Biz sadece sağlık çalışanları değiliz; biz sizin komşularınız, arkadaşlarınız ve aileniz. Gazze'deki ekiplerimiz burada kalıyor ve hayat kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

15 hastane vuruldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şu ana kadar 15 hastanenin zarar gördüğü açıkladı. 2 hastane bu saldırılar sonucu servis dışı kalırken, işgalci gücün bombardımanlarında toplam 28 sağlık çalışanı da hayatını kaybetti. Siyonist askerler, 23 ambulansı da hedef alarak kullanılamaz hale getirdi. Öte yandan el-Dura Çocuk Hastanesi beyaz fosfor bombalarıyla hedef alındıktan sonra tahliye edildi.

DSÖ’den işgalciye tahliye çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesinin hayatları riske atacağını belirterek İsrail'den kararından vazgeçmesini istedi. Hastanenin müdürü de başka yere transfer edilmesi mümkün olmayan hastaların olduğunu belirterek hastanenin 35 kişilik doktor ve diğer personelinin ayrılmayı reddettiğini açıkladı.











