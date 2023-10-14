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Dünya

Kassam Tugayları bir İsrail helikopterini imha etti

İsrail basını, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi yakınlarında bir İsrail askeri helikopterini roketatarla vurarak imha ettiğini bildirdi.

15:04 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'te konuyla ilgili habere yer verildi.


Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail ordusuna ait helikopteri RPG roketatar ile vurduğu ve saldırıda pilotların paraşütlerle atladığı, helikopterin ise tamamen yandığı kaydedildi.


Haberde İsrailli pilotların sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.


İsrail ordusundan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


- İsrail-Filistin çatışması


Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.



MHP lideri Bahçeli'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor
MHP lideri Bahçeli'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de yaşanan işgalci İsrail saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Gazze'ye olan saldırılardan üzüntü duyuyoruz. Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu. Gazze'de insanlık dışı muamele var. Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor'' ifadelerini kullandı. 'Filistin toplumu yok ediliyor' diyen Bahçeli, ''İsrail'in aklını başına alması lazım, Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulabilmesi lazım. Sorun ne Türkiye'dedir, ne dünyadadır. Amerika ile İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözecek'' dedi.


#Filistin
#Gazze Şeridi
#Hamas
#israil
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