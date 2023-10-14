Kassam Tugayları bir İsrail helikopterini imha etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de yaşanan işgalci İsrail saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Gazze'ye olan saldırılardan üzüntü duyuyoruz. Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu. Gazze'de insanlık dışı muamele var. Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor'' ifadelerini kullandı. 'Filistin toplumu yok ediliyor' diyen Bahçeli, ''İsrail'in aklını başına alması lazım, Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulabilmesi lazım. Sorun ne Türkiye'dedir, ne dünyadadır. Amerika ile İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözecek'' dedi.