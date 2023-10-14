İşgalci İsrail ordusundan Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek "bunun sadece başlangıç olduğunu" söyledi. Muhalefet lideri Lapid ise Netanyahu'yu Şabat akşamı konuşma yapıp yeni bir şey söylemeyerek insanları paniğe sevk etmekle suçladı.