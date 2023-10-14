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Dünya

İşgalci İsrail ordusundan Gazze’deki hastanelerin boşaltılması talimatı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), Gazze’deki El Awda Hastanesi’nin yerel saatle 06.00’ya kadar boşaltılması yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

08:34 . 14/10/2023 Cumartesi
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nde bulunan hastanelere tahliye için süre verdi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yapılan açıklamada, IDF tarafından Gazze’nin kuzeyindeki El Awda Hastanesi’nin yerel saatle 06.00’ya kadar boşaltılması yönünde hastane yetkililerinin uyarıldığı belirtildi.


Açıklamada ayrıca, hastaların tahliyesinin karmaşık bir hal aldığı vurgulanırken, “Gazze’de devam eden saldırıları ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınıyoruz. Personelimizi ve hastalarımızı korumaya çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.




#Gazze
#Sınır Tanımayan Doktorl
#İsrail
#İsrail Savunma Kuvvetleri
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