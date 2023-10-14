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Dünya

İsrail Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gelen Hizbullah'a ait insansız hava araçlarının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca sızmaya çalışan bir grup silahlı unsuru da İHA ile hedef aldıklarını duyurdu.

10:02 . 14/10/2023 Cumartesi
AA
İsrail topçu birlikleri

İsrail topçu birlikleri

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, İsrail'e gönderilen Hizbullah'a ait İHA'ları düşürdüklerini açıkladı.

Conricus, İsrail uçağını hedef alan karadan havaya fırlatılan bir füzenin de düşürüldüğünü aktardı.

Bölgede durumun oldukça gergin olduğunu belirten Conricus, Hizbullah'ın faaliyetlerinin yakından izlendiğini ifade etti.

Gelişmeye dair Hizbullah'tan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'dan İsrail topraklarına sızmaya çalışan bir grup silahlı unsurun İHA ile vurulduğunu açıkladı.

Ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin yakın zamanda Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan bir grup silahlı unsuru gözetlediği ve İHA ile hedef alarak tasfiye ettiği belirtildi.

İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini alırken İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

Sınırdaki gerginliği takip eden bir grup gazeteci de dün saldırıya uğramıştı. Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.



#İsrail
#Lübnan
#Hizbullah
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