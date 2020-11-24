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Dünya Hindistan Alibaba dahil Çin menşeli 43 mobil uygulamayı yasakladı
ASYA

Hindistan Alibaba dahil Çin menşeli 43 mobil uygulamayı yasakladı

Hindistan Alibaba dahil Çin menşeli 43 mobil uygulamayı yasakladı

Hindistan, ülkenin güvenliği ve egemenliğine sakıncalı olduğu gerekçesiyle çoğu Çin menşeli 43 mobil uygulamayı yasakladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Timesnownews.com'un haberine göre, 4'ü Çinli e-ticaret devi Alibaba Group'un olmak üzere 43 uygulamaya yönelik yasak, Hindistan Elektronik ve Enformasyon Bakanlığı tarafından getirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yasağın nedeni, "bu uygulamaların, Hindistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine, savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine sakıncalı faaliyetlerle meşgul olmaları" olarak gösterildi.

Yeni Delhi hükümeti, haziran ve eylül aylarında da Hindistan'ın egemenliğini gerekçe göstererek birçok mobil uygulamayı yasaklamıştı.

Yasaklanan bu uygulamaların büyük bölümü de Çin menşeliydi.

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