Alman bakan Türk gemisindeki hukuk dışı aramayı savundu: Alman askerleri yanlış bir şey yapmadı

Birleşmiş Milletlerin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından başlatılan operasyon kapsamında görev alan ‘EU WARSHIP’ isimli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi çeşitli maddeler taşıyan Türk bandıralı 'Roseline A' gemisini, Doğu Akdeniz'de durdurmuş, helikopterle indirilen askeri personel de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama gerçekleştirmişti.
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.
Alman askerlerine yöneltilen suçlamaların haksız olduğu savunan Karrenbauer, “Alman askerleri doğru şekilde davranmıştır ve kesinlikle AB'nin Irini misyonunun yetkileri içinde hareket etmiştir. Askerlere yöneltilen suçlamalar haksızdır” dedi.