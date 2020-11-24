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Dünya Alman bakan Türk gemisindeki hukuk dışı aramayı savundu Alman askerleri yanlış bir şey yapmadı
AVRUPA

Alman bakan Türk gemisindeki hukuk dışı aramayı savundu: Alman askerleri yanlış bir şey yapmadı

Türkiye'den Libya'ya giden Türk gemisinde gerçekleştirilen hukuksuz aramaya ilişkin açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, “Alman askerleri doğru şekilde davranmıştır. Askerlere yöneltilen suçlamalar haksızdır” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer

Birleşmiş Milletlerin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından başlatılan operasyon kapsamında görev alan ‘EU WARSHIP’ isimli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi çeşitli maddeler taşıyan Türk bandıralı 'Roseline A' gemisini, Doğu Akdeniz'de durdurmuş, helikopterle indirilen askeri personel de uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama gerçekleştirmişti.

Türk gemisindeki hukuk dışı aramanın emrini veren isim: Yunan Amiral Theodoros Mıkropoulos
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Türk gemisindeki hukuk dışı aramanın emrini veren isim: Yunan Amiral Theodoros Mıkropoulos

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

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Alman askerlerine yöneltilen suçlamaların haksız olduğu savunan Karrenbauer, “Alman askerleri doğru şekilde davranmıştır ve kesinlikle AB'nin Irini misyonunun yetkileri içinde hareket etmiştir. Askerlere yöneltilen suçlamalar haksızdır” dedi.

Türk gemisine hukuk dışı arama
OYNAT 01:23
Türk gemisine hukuk dışı arama
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.


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