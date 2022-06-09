Dünya Hindistan devletinden oğullarının cenazesini alamadılar Sadaka toplamaya başladılar
ASYA

Hindistan devletinden oğullarının cenazesini alamadılar: Sadaka toplamaya başladılar

Hindistan'da bir çift, hastane çalışanının ölen oğullarının cesedi karşılığında kendilerinden yüklü miktarda para istemesi üzerine dilenmek zorunda kaldıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hindistan devletinden oğullarının cenazesini alamadılar: Sadaka toplamaya başladılar
Çift, oğullarının cenazesini hastaneden almak için sadaka toplamak zorunda kaldı

Mahesh Thakur ve eşi haftanın başlarında, oğullarının öldüğünü ve cesedinin şehrin Sadar Hastanesinde olduğunu bildiren bir telefon aldı. Thakur hastaneye gittiğinde, bir çalışanın kendisine 50.000 rupi ödemesi halinde cesedi serbest bırakacaklarını söylediği iddia edildi.

Hindistan'da çay toplayan çalışanları öldürüyor: Yıllardır topluyorlardı
FOTOĞRAF 8
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Assam'ın Chapatoli köyündeki bir çay bahçesinde çalışan işçi mantar yedikten sonra uyudu. Sabah saat 3 civarında, altı yaşındaki kızının şiddetle kusma sesiyle uyandı. Durumu bütün gece devam ettiğinde, Kharia endişelendi. Birkaç saat sonra oğlu ve kayınpederi de kusmaya başlayınca panikledi.<br>
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Herkes aynı anda kusmaya başladı. Sonra insanlar korkunç ve amansız bir ishal geliştirdiler.
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O gün hastalananların hepsinin, yakındaki bir ormandan topladığı ve komşularına dağıttığı yabani mantarları tükettiği ortaya çıktı.
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24 saatten kısa bir süre içinde küçük kız tekrar kusmaya başladı. Bu sefer, annesinin onu hastaneye götürecek parası yoktu. Sushmita saatler sonra öldü.
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Assam'da, bu tür ölümler özellikle yüzlerce mantarın ünlü çay bahçelerinin mavi-yeşil tarlalarını süslediği mart ve nisan aylarında sık görülüyor ve kurbanlar neredeyse her zaman bu sitelerde çalışan yoksul işçiler.
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Bu ölümlerin resmi kayıtları tutulmuyor ancak iki devlet sağlık yetkilisi BBC'ye Nisan ayında ölen 16 kişiden çoğunun çay bahçesi çalışanlarının ailelerine ait olduğunu söyledi.
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BBC'nin Chapatoli'de konuştuğu birkaç çay işçisi ailesi, teneke çatıları akan ve kötü sağlık koşullarına sahip harap bambu kulübelerde yaşadıklarını söyledi.
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Ücretler o kadar düşük ki aileleri çoğu zaman aç kalıyor. Sebze ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki son artış, işleri daha da kötüleştirdi.
Hindistan'da çay toplayan çalışanları öldürüyor: Yıllardır topluyorlardı
Hindistan'ın Chapatoli köyünde çay toplayan çalışanlar yıllardır topladıkları mantardan zehirlendi. Yerel halk kusma ve titreme ile karşı karşıya kalırken, birçok kişi hayatını kaybetti.

Çaresiz kalan çift, binlerce yoksul ailenin içinde bulunduğu kötü durumu yansıtıyor.

  • Çift, "Biz fakir insanlarız, bu parayı nasıl ödeyebiliriz?" diyerek yalvardı.

Çiftin videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hindistan ile ilgili haberler yayınlayan NDTV haber kanalında ise "Sorumlu bulunanlar affedilmeyecek. Bu insanlık adına bir utançtır." denildi.

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